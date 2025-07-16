Как вырастить гигантские помидоры без покупных удобрений

Зола и йодно-борный раствор названы эффективными для защиты томатов

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — решающий месяц для томатов. Пока плоды только наливаются, именно сейчас можно повлиять на их размер, вкус и устойчивость к болезням. Если не упустить момент, урожай порадует не просто количеством, а настоящими гигантами — мясистыми, сладкими и здоровыми.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

Первая подкормка: древесная зола — питание и защита в одном ведре

Зола — это настоящий клад для томатных грядок. В ней:

Много калия — главный элемент для налива плодов;

Достаточно фосфора для корневой системы;

Целый набор микроэлементов, который укрепляет куст.

А ещё зола ощелачивает почву, создавая условия, в которых фитофторе не выжить.

Как приготовить зольный раствор:

Возьмите 1 стакан просеянной золы;

Залейте 10 литрами тёплой воды;

Дайте настояться сутки.

Полученным настоем поливают почву под кустами. Главное — не лить на листья.

Вторая подкормка: йод и борная кислота — здоровье с листвы

Этот тандем не только укрепляет кусты, но и запускает внутренние защитные механизмы. Йод усиливает иммунитет, а бор помогает завязыванию и формированию крупных плодов.

Рецепт внекорневой подкормки:

Растворите 1 грамм борной кислоты в 1 литре тёплой воды; Добавьте 10-15 капель аптечного йода; Разведите полученную смесь в 10 литрах воды; Опрыскивайте кусты по листьям рано утром или после захода солнца.

Эта обработка действует как щит от грибковых заболеваний, в том числе фитофторы.

Уход, который усиливает эффект

Полив только под корень и только утром - тёплой, отстоянной водой.

Никаких вечерних поливов! Ночная сырость — рай для фитофторы.

Проветривайте теплицы, убирайте нижние листья - это снижает влажность.

Эти простые меры, в сочетании с правильными подкормками, дают результат. Кусты становятся мощными, листья — крепкими, плоды — внушительными.

Томаты, получившие всё необходимое в июле, продолжают радовать до осенних заморозков. Сочные, сладкие, тяжёлые плоды — это не мечта, а реальность, если вовремя подкормить и внимательно ухаживать.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

