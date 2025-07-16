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Клумба мечты без лишних забот: растения, что растут десятилетиями

Лилейник, хоста и очиток признаны самыми неприхотливыми многолетниками
2:34
Садоводство

Хотите, чтобы возле дома всегда было красиво, но не готовы превращать каждую субботу в "дачный марафон"? Есть отличное решение — клумба из выносливых многолетников. Их не нужно каждый год пересаживать, укрывать на зиму или поливать каждый день. Они растут сами, радуя глаз — и практически не требуют ухода.

клумба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
клумба

1. Лилейник — цветок для тех, кто не любит возиться

Его не зря называют идеальным для "ленивых" садоводов. Лилейник:

  • Переносит любые почвы, кроме заболоченных;

  • Хорошо чувствует себя как на солнце, так и в полутени;

  • Практически не требует полива — его мощные корни достают влагу из глубины.

Каждый цветок живёт всего день, но их так много, что куст цветёт неделями. А сколько сортов — от кремовых до ярко-оранжевых и фиолетовых!

2. Хоста — зелёная королева тени

Если в саду есть полутень, без хосты там просто не обойтись. Она впечатляет не цветами, а листьями:

  • Разнообразные оттенки зелёного, голубого, салатового;

  • Окаймления, пятна, полосы — как настоящая коллекция красок;

  • Весной появляется одной из первых, создавая ощущение жизни на участке.

Хоста отлично зимует, с каждым годом становится гуще и наряднее.

3. Очиток видный — звезда конца лета

Когда все остальные цветы уже отцвели, он только набирает силу. Очиток:

  • Формирует аккуратные кустики с толстыми, сочными листьями;

  • В августе и сентябре расцветает розовыми, малиновыми или пурпурными "шапками";

  • Привлекает пчёл и бабочек, устойчив к засухе и не капризен к почве.

Даже зимой засохшие соцветия очитка, припорошённые инеем, смотрятся как арт-объект.

Как посадить и забыть

  1. Выберите правильное место:
    — Лилейник и очиток — на солнце,
    — Хосту — в тень или полутень.

  2. Оставьте пространство:
    Растения с годами разрастутся, не стоит сажать вплотную.

  3. Добавьте немного компоста в лунку.

  4. В первый сезон поливайте умеренно.
    Потом — по погоде.

  5. Весной просто срежьте старые стебли.
    Иногда делите кусты — и всё.

Эти три растения — как настоящие партнёры: работают за вас на клумбе годами, а требуют взамен лишь немного внимания. И каждый сезон вы будете любоваться цветами, зная, что этот уголок сада — ваш маленький шедевр.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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