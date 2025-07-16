Клумба мечты без лишних забот: растения, что растут десятилетиями

Лилейник, хоста и очиток признаны самыми неприхотливыми многолетниками

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы возле дома всегда было красиво, но не готовы превращать каждую субботу в "дачный марафон"? Есть отличное решение — клумба из выносливых многолетников. Их не нужно каждый год пересаживать, укрывать на зиму или поливать каждый день. Они растут сами, радуя глаз — и практически не требуют ухода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) клумба

1. Лилейник — цветок для тех, кто не любит возиться

Его не зря называют идеальным для "ленивых" садоводов. Лилейник:

Переносит любые почвы, кроме заболоченных;

Хорошо чувствует себя как на солнце, так и в полутени;

Практически не требует полива — его мощные корни достают влагу из глубины.

Каждый цветок живёт всего день, но их так много, что куст цветёт неделями. А сколько сортов — от кремовых до ярко-оранжевых и фиолетовых!

2. Хоста — зелёная королева тени

Если в саду есть полутень, без хосты там просто не обойтись. Она впечатляет не цветами, а листьями:

Разнообразные оттенки зелёного, голубого, салатового;

Окаймления, пятна, полосы — как настоящая коллекция красок;

Весной появляется одной из первых, создавая ощущение жизни на участке.

Хоста отлично зимует, с каждым годом становится гуще и наряднее.

3. Очиток видный — звезда конца лета

Когда все остальные цветы уже отцвели, он только набирает силу. Очиток:

Формирует аккуратные кустики с толстыми, сочными листьями;

В августе и сентябре расцветает розовыми, малиновыми или пурпурными "шапками";

Привлекает пчёл и бабочек, устойчив к засухе и не капризен к почве.

Даже зимой засохшие соцветия очитка, припорошённые инеем, смотрятся как арт-объект.

Как посадить и забыть

Выберите правильное место:

— Лилейник и очиток — на солнце,

— Хосту — в тень или полутень. Оставьте пространство:

Растения с годами разрастутся, не стоит сажать вплотную. Добавьте немного компоста в лунку. В первый сезон поливайте умеренно.

Потом — по погоде. Весной просто срежьте старые стебли.

Иногда делите кусты — и всё.

Эти три растения — как настоящие партнёры: работают за вас на клумбе годами, а требуют взамен лишь немного внимания. И каждый сезон вы будете любоваться цветами, зная, что этот уголок сада — ваш маленький шедевр.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.



