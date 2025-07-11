Жрут всё подряд, даже друг друга: кто такие слизни-убийцы и почему вредители вышли из-под контроля

Биологи связывают всплеск численности вредителей с тёплой зимой и ранней весной

0:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В нынешнем сезоне подмосковные огородники столкнулись с масштабной проблемой — вредители чувствуют себя особенно вольготно. Зима выдалась тёплой, весна пришла рано, и это позволило как колорадским жукам, так и испанским слизням спокойно перезимовать. Позже ситуацию усугубили сами дачники, щедро снабдив грядки посадками, ставшими отличной пищей для незваных гостей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород

Благоприятные условия для размножения и питания привели к настоящему нашествию, и теперь на борьбу с вредителями приходится тратить гораздо больше времени, чем обычно.

Слизни — пришельцы, которые прижились

Несмотря на то что слизни до сих пор воспринимаются как нечто экзотическое, они уже давно освоились в средней полосе России. Их завезли примерно 10-15 лет назад вместе с посадочным материалом из европейских питомников. Особенно активно распространился испанский рыжий слизень, который начал вытеснять местного сетчатого. Последний был почти незаметен и редко доставлял неудобства. В отличие от него, испанский вид отличается внушительными размерами — до 20 см — и всеядностью, включая даже поедание сородичей. В Европе их прозвали "слизнями-убийцами". Кроме испанских, в регион попали и португальские слизни.

Эти моллюски практически не имеют естественных врагов. Их слизь, вероятно, неприятна или ядовита для других животных, поэтому птицы, ежи, змеи и лисы полностью игнорируют их. Рассказы о том, что слизни опасны и для человека, — не более чем вымысел. Однако они действительно могут быть переносчиками бактерий, так как питаются в том числе падалью и разлагающейся органикой. Прямой вред возможен лишь при нарушении санитарии — если, например, трогать слизня голыми руками, а затем не вымыть руки перед едой.

Старые и проверенные методы

Наиболее распространённый способ борьбы с моллюсками — механический сбор. Слизней собирают вручную в ёмкости с солевым раствором или керосином. Также эффективны ловушки: слизни охотно ползут на запах пива, кефира и других кисломолочных остатков. Есть и другой метод — сложить моллюсков в большое ведро, накрыть его плёнкой и оставить на солнце. Через несколько часов слизни превратятся в жидкую массу.

Для ограничения передвижения используют золу, соду, крахмал и кукурузную муку. Эти материалы мешают слизням передвигаться, слипаясь со слизью на их теле и практически парализуя их.

В продаже предлагаются десятки средств, но самыми безопасными считаются препараты на основе фосфата железа. Они не вредят людям и животным, но стоят недёшево, а для обработки участка требуется немало. Есть и агрессивные составы, однако использовать их следует с осторожностью, особенно если на участке есть домашние животные.

Информация о том, что больше всего слизней якобы в определённых округах — Домодедово, Сергиево-Посадском и Королёве, — не подтверждается. Эти вредители распространились по всей территории региона.

Колорадский жук вернулся

В какой-то момент казалось, что численность колорадского жука пошла на спад, но погодные условия вновь способствовали его распространению. Молодое поколение дачников, успевшее подзабыть о нём, оказалось застигнуто врасплох. А вот более опытные огородники сразу вспомнили испытанные способы борьбы.

Колорадский жук происходит из Северной Америки. Изначально он питался томатами и другими паслёновыми, но с началом массовых посадок картофеля пересел на него. Название вредитель получил после того, как в 1859 году почти полностью уничтожил урожай в штате Колорадо. Позже с поставками сельхозпродукции он попал в Европу. Долгое время его удавалось сдерживать, но в годы Первой мировой войны он закрепился во Франции, а затем начал распространяться по континенту. В СССР жук проник после Второй мировой и медленно двигался на восток. До Приморья добрался лишь к 2000 году. Птицы его практически не едят, а питаются личинками лишь отдельные виды домашних и диких птиц.

Как с ним боролись раньше — и сейчас

В 80-90-х годах прошлого века основным способом борьбы был сбор жуков в банки с керосином или подобными жидкостями. Сейчас чаще используют воду с солью. В эту смесь помещают как взрослых жуков, так и личинок. А вот яйца вредителя остаются вне досягаемости. К тому же жуки довольно быстро вырабатывают устойчивость к химикатам.

Есть и профилактические меры. Например, не рекомендуется сажать картофель на одном и том же месте из года в год. Лучше всего проводить посадку пораньше — так кусты успеют окрепнуть до появления вредителей. Осенью почву нужно глубоко перекапывать, так как жуки зимуют на глубине до 50 см. Также важно регулярно уничтожать сорняки, особенно те, что относятся к паслёновым.

Дополнительный способ защиты — высадка душистого табака вдоль грядок. Жуки охотно лезут на табачные листья, но растение для них смертельно ядовито. Для эффекта важно вырастить рассаду заранее и высадить её одновременно с картофелем.

Что нас ждёт дальше

С изменением климата на огороды могут прийти новые виды вредителей. Средняя температура растёт, и виды, ранее не жившие в средней полосе, постепенно осваивают новые территории. Сейчас их появление — единичные случаи, но опыт подсказывает: за первыми разведчиками часто следуют целые волны.

Среди потенциальных новых угроз называют пауков-каракуртов, богомолов и саранчу. Особенно стоит насторожиться, если потепление будет продолжаться. Подготовку к возможному появлению этих "гостей" стоит начать уже сейчас, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам.

