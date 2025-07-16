Роскошные хосты без дыр: вот как защитить кусты от вредителей

Вырастить пышные, декоративные хосты — только половина дела. Самая большая угроза для этих тенелюбивых красавиц приходит неожиданно: дыры в листьях, обгрызанные края, потеря декоративности. Всё это — дело коварных слизней и улиток.
Крупные слизни выедают большие куски сразу — листья теряют форму.
Мелкие действуют незаметно, но оставляют массу мелких отверстий, от чего куст выглядит как побитый градом.
Важно помнить: повреждённый лист хосты уже не восстановится. Он увянет, и внешний вид растения заметно пострадает.
Слизни любят влагу и тень, поэтому прячутся:
Под нижними листьями;
В мульче у основания куста;
Под камнями и досками возле растений.
Они активны в сумерках и на рассвете. Поэтому именно в эти часы проще всего их обнаружить — и собрать вручную.
1. Проверяйте кусты каждый день
Осматривайте нижнюю сторону листьев и землю рядом с растением. Блестящие слизистые следы подскажут, где прячется враг.
2. Устанавливайте ловушки
Простая ловушка — блюдце с пивом. Слизни сбегаются на запах и тонут. Поставьте такие "капканы" вечером, а утром удалите улов.
3. Используйте приманки с отравой
Эффективное средство — гранулы "Гроза". Их можно:
Насыпать под куст;
Распределить по кругу вокруг куста;
Добавить немного внутрь розетки листьев (особенно у крупных сортов).
Обычно хватает от половины до целой упаковки на одно взрослое растение — ориентируйтесь по размеру куста.
4. Химия с быстрым эффектом
Слизни, соприкасаясь с гранулами, теряют подвижность. В это время их легко собрать вручную. А главное — они не успевают повредить растение.
5. Не затягивайте с защитой
Чем раньше вы начнёте борьбу, тем меньше ущерб. Если вовремя обработать кусты, листья сохранят свою сочность и декоративность до осени.
Когда слизни обходят растения стороной, хоста показывает всю свою силу и красоту. Пышные кусты, крупные листья без единой дырочки — мечта любого цветовода. А всё, что для этого нужно, — чуть внимательности и простая профилактика.
Хо́ста (лат Hósta) — род многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (ранее был включён в семейство Лилейные).
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