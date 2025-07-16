Роскошные хосты без дыр: вот как защитить кусты от вредителей

В июле садоводам советуют рассыпать приманки против слизней под хостами

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить пышные, декоративные хосты — только половина дела. Самая большая угроза для этих тенелюбивых красавиц приходит неожиданно: дыры в листьях, обгрызанные края, потеря декоративности. Всё это — дело коварных слизней и улиток.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan Keck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хосты

Кто оставляет дырки на листьях

Крупные слизни выедают большие куски сразу — листья теряют форму.

Мелкие действуют незаметно, но оставляют массу мелких отверстий, от чего куст выглядит как побитый градом.

Важно помнить: повреждённый лист хосты уже не восстановится. Он увянет, и внешний вид растения заметно пострадает.

Где прячутся вредители

Слизни любят влагу и тень, поэтому прячутся:

Под нижними листьями;

В мульче у основания куста;

Под камнями и досками возле растений.

Они активны в сумерках и на рассвете. Поэтому именно в эти часы проще всего их обнаружить — и собрать вручную.

Как защитить хосты: 5 эффективных приёмов

1. Проверяйте кусты каждый день

Осматривайте нижнюю сторону листьев и землю рядом с растением. Блестящие слизистые следы подскажут, где прячется враг.

2. Устанавливайте ловушки

Простая ловушка — блюдце с пивом. Слизни сбегаются на запах и тонут. Поставьте такие "капканы" вечером, а утром удалите улов.

3. Используйте приманки с отравой

Эффективное средство — гранулы "Гроза". Их можно:

Насыпать под куст;

Распределить по кругу вокруг куста;

Добавить немного внутрь розетки листьев (особенно у крупных сортов).

Обычно хватает от половины до целой упаковки на одно взрослое растение — ориентируйтесь по размеру куста.

4. Химия с быстрым эффектом

Слизни, соприкасаясь с гранулами, теряют подвижность. В это время их легко собрать вручную. А главное — они не успевают повредить растение.

5. Не затягивайте с защитой

Чем раньше вы начнёте борьбу, тем меньше ущерб. Если вовремя обработать кусты, листья сохранят свою сочность и декоративность до осени.

Здоровые хосты — гордость любого сада

Когда слизни обходят растения стороной, хоста показывает всю свою силу и красоту. Пышные кусты, крупные листья без единой дырочки — мечта любого цветовода. А всё, что для этого нужно, — чуть внимательности и простая профилактика.

Уточнения

Хо́ста (лат Hósta) — род многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (ранее был включён в семейство Лилейные).

