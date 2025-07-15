Выбрасываете скошенную траву? Напрасно — вот как она пригодится в июле

После стрижки газона остаётся куча свежей зелени. Что с ней делать? Большинство выбрасывает её в дальний угол. И напрасно. Скошенная трава может стать настоящей находкой для вашего огорода — если использовать её с умом.
Слегка подсушенную траву можно рассыпать тонким слоем прямо на грядки. Это:
Сохраняет влагу в почве;
Подавляет рост сорняков;
Защищает землю от перегрева.
Главное — не кидать траву сырой и толстым слоем. Такая "шуба” быстро пререет и создаст неприятный запах.
Свежая зелёная масса — идеальный "азотистый" компонент. Чтобы получить качественный компост:
Чередуйте траву с сухими ветками, соломой или опавшей листвой;
Обеспечьте хорошую вентиляцию в куче;
Перемешивайте всё не реже раза в неделю.
Такой компост созревает быстро и насыщает почву нужными микроэлементами.
Если ждать компост год нет желания, используйте экспресс-вариант:
Смешайте траву с землёй;
Добавьте немного ускорителя (дрожжи, гумат, старое варенье);
Уложите всё в тенистом месте.
Через пару недель вы получите рыхлую массу, которой можно заправить грядки или замульчировать многолетники.
Скошенная трава идеально подходит для нижнего слоя при создании высоких или тёплых грядок. Она:
Постепенно греет почву;
Питает корни в процессе разложения;
Улучшает структуру грунта.
Особенно полезно для тыкв, кабачков и огурцов.
В разгар июля трава может спасти корни растений от перегрева. Разложите пучки зелени вокруг томатов, перцев или капусты — и они легче перенесут палящий зной.
Важно: не касайтесь стеблей, чтобы избежать перегрева или гниения.
Толстый слой травы между грядками делает чудеса:
Сорняки не прорастают;
Под ногами — мягко и не грязно;
Земля обогащается органикой при разложении.
А главное — всё это бесплатно и экологично.
Слегка подвяленная трава, присыпанная землёй в посадочных лунках, обеспечивает капусту, томаты и перцы дополнительным питанием. Молодая рассада быстрее трогается в рост.
Скошенная трава — это не мусор, а мощный ресурс. Она помогает экономить воду, подавляет сорняки, питает землю и защищает растения. Не спешите её выбрасывать — дайте ей вторую, полезную жизнь в огороде.
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