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Выбрасываете скошенную траву? Напрасно — вот как она пригодится в июле

Скошенную траву предложили применять для мульчи, компоста и грядок
3:02
Садоводство

После стрижки газона остаётся куча свежей зелени. Что с ней делать? Большинство выбрасывает её в дальний угол. И напрасно. Скошенная трава может стать настоящей находкой для вашего огорода — если использовать её с умом.

огород
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огород

1. Мульча, которая работает без лишних хлопот

Слегка подсушенную траву можно рассыпать тонким слоем прямо на грядки. Это:

  • Сохраняет влагу в почве;

  • Подавляет рост сорняков;

  • Защищает землю от перегрева.

Главное — не кидать траву сырой и толстым слоем. Такая "шуба” быстро пререет и создаст неприятный запах.

2. Ценный ингредиент для компоста

Свежая зелёная масса — идеальный "азотистый" компонент. Чтобы получить качественный компост:

  • Чередуйте траву с сухими ветками, соломой или опавшей листвой;

  • Обеспечьте хорошую вентиляцию в куче;

  • Перемешивайте всё не реже раза в неделю.

Такой компост созревает быстро и насыщает почву нужными микроэлементами.

3. Быстрый компост для ленивых

Если ждать компост год нет желания, используйте экспресс-вариант:

  • Смешайте траву с землёй;

  • Добавьте немного ускорителя (дрожжи, гумат, старое варенье);

  • Уложите всё в тенистом месте.

Через пару недель вы получите рыхлую массу, которой можно заправить грядки или замульчировать многолетники.

4. Тёплые грядки с эффектом подогрева

Скошенная трава идеально подходит для нижнего слоя при создании высоких или тёплых грядок. Она:

  • Постепенно греет почву;

  • Питает корни в процессе разложения;

  • Улучшает структуру грунта.

Особенно полезно для тыкв, кабачков и огурцов.

5. Притенение в жару — простое и эффективное

В разгар июля трава может спасти корни растений от перегрева. Разложите пучки зелени вокруг томатов, перцев или капусты — и они легче перенесут палящий зной.

Важно: не касайтесь стеблей, чтобы избежать перегрева или гниения.

6. Дорожки без сорняков

Толстый слой травы между грядками делает чудеса:

  • Сорняки не прорастают;

  • Под ногами — мягко и не грязно;

  • Земля обогащается органикой при разложении.

А главное — всё это бесплатно и экологично.

7. В лунки — при посадке

Слегка подвяленная трава, присыпанная землёй в посадочных лунках, обеспечивает капусту, томаты и перцы дополнительным питанием. Молодая рассада быстрее трогается в рост.

Скошенная трава — это не мусор, а мощный ресурс. Она помогает экономить воду, подавляет сорняки, питает землю и защищает растения. Не спешите её выбрасывать — дайте ей вторую, полезную жизнь в огороде.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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