Три сигнала с грядки: не пропустите идеальное время уборки чеснока

Чеснок начал желтеть и полегать — сигнал к срочной уборке

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Момент сбора чеснока приходит всего один раз за сезон. Промедлишь — и урожай начнёт портиться прямо в земле. Спешить тоже нельзя: недозрелые головки быстро загнивают при хранении. Поэтому важно вовремя уловить сигналы, которые подаёт сам чеснок.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чеснок

Признак №1: нижние листья пожелтели и легли

Если листья у основания начали желтеть и ложиться — это верный знак окончания вегетации. Растение перестало расти, и вся энергия уже ушла в луковицу. С этого момента чеснок готов к сбору — или почти готов.

Признак №2: головка плотная, зубчики нащупываются

Выкопайте один кустик для проверки. Если обёртка сухая и тонкая, а зубчики отчётливо разделяются на ощупь — значит, чеснок созрел. Не тяните: перезревшие луковицы начинают распадаться, и их будет сложно хранить.

Признак №3: стрелки потеряли упругость

У сортов со стрелками всё просто: как только цветонос выпрямился и стал мягким, это сигнал к срочному сбору. В этот момент растение завершает формирование головки и дальше просто начнёт разлагаться.

Как собирать чеснок правильно

Дождитесь сухой погоды. Мокрая почва повреждает луковицы, да и сушить придётся дольше.

Выкапывайте вилами, а не лопатой. Так меньше шансов повредить урожай.

Не обрезайте стебли сразу. Они пригодятся для дозревания — повесьте чеснок вместе со стеблем в тени под навесом на 10-14 дней.

Солнечные лучи пересушивают луковицы и делают их ломкими — сушить лучше в тени или в хорошо проветриваемом помещении.

Где и как хранить

После просушки сплетите чеснок в косы или разложите по сеткам. Храните в прохладе и при низкой влажности — тогда он пролежит до весны без потерь.

Кстати, слишком ранняя уборка тоже вредна: недозрелые зубчики будут мягкими и не доживут до зимы. Идеальный момент — это баланс между погодой и внешними признаками.

Народный способ: цветок вместо календаря

Некоторые огородники не смотрят ни на листья, ни на землю. Они оставляют пару растений со стрелками. Как только соцветие полностью раскроется — пора выкапывать весь чеснок. Этот простой ориентир почти никогда не подводит.

Чеснок, собранный в правильный день, сохраняет вкус, структуру и лечебные свойства. Всё, что нужно — чуть больше внимания к сигналам, которые подаёт сама природа.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



