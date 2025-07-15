Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Кирьянова: склонность к слезливости зависит от типа нервной системы
Почему жара делает нас раздражительными и непродуктовными: объяснение психолога Наумовой
Домашнее средство против ос: безопасно и эффективно
Пятна от солнцезащитного крема на одежде: проверенные способы удаления
Лазеры вызывают стресс и травмы у кошек — названы безопасные альтернативы
Силиконы, соль и смола в шампуне могут вызвать зуд и воспаление
Водителям напомнили, как снизить расход топлива на трассе и в городе
Блогер рассказала о культурных нормах Дубая, важных для туристов
Марго Овсянникова ответила на претензии журналистки Мадонны Мур

Сладкие, как мёд: как поливать арбузы в июле, чтобы не лопались

Правильный полив арбузов в июле снижает риск растрескивания плодов
2:26
Садоводство

Когда на улице жара за +30, даже арбузы требуют особого подхода. Полив в июле — это не просто вода в лейке, а настоящая стратегия. Один неверный шаг — и урожай рискует превратиться в лопнувшие, водянистые плоды с пресным вкусом.

Арбуз
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбуз

Влага нужна, но в меру

Арбуз — культура капризная. Она любит тепло, солнце и хорошее питание, но особенно — правильную влагу. Избыток воды в жару может сыграть злую шутку: плоды начинают набирать массу слишком быстро, и их кожура попросту не выдерживает. Результат — арбуз с трещинами прямо на грядке.

Чтобы этого не произошло, поливайте только под корень. Ни в коем случае не смачивайте листья и стебли — в жару это вызывает ожоги и создаёт идеальные условия для грибковых болезней.

Учитываем тип почвы

Сколько раз в неделю нужно поливать? Всё зависит от грунта. На песчаных участках влага уходит быстро — там полив нужен чаще. А вот на глинистых землях можно не спешить: вода дольше задерживается.

Главное — не поливать понемногу, а делать это редко, но глубоко. Так вы стимулируете рост корней вглубь, а не у поверхности. Это делает растения более устойчивыми и снижает зависимость от частого увлажнения.

Растёт плод — растёт и жажда

Во время активного роста арбузов количество воды стоит увеличить. Именно в этот период формируется сочная мякоть. Но как только плоды начинают наливаться и приближается срок сбора — полив сокращают.

За 7-10 дней до уборки арбузов полив следует прекратить полностью. Это помогает плодам набрать максимальную сладость. Избыток воды в этот момент ухудшает вкус, делает мякоть водянистой и снижает аромат.

Секрет настоящей сахаристости

Выключение воды на финише — это и есть главный секрет вкусных арбузов. Без него даже при идеальном уходе плоды будут просто "мокрыми", а не сладкими.

Следуя этим нехитрым, но важным правилам, вы получите не просто урожай — а радость на грядке. Арбузы будут сочными, крепкими, с плотной коркой и без единой трещины. И да, с той самой желанной медовой мякотью, которая хрустит на зубах.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
До шести пассажиров с хвостами: новые правила перевозки животных
Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов
Вороны нападают на животных и людей для охраны гнезда
NYT: Трамп вряд ли введёт стопроцентные пошлины в отношении России
Правильный полив арбузов в июле снижает риск растрескивания плодов
Удаление милиумов: кислоты, ретиноиды и аппаратные методы
Как использовать зубную пасту в автомобиле: два полезных лайфхака
В России может появиться система для отключения интернета: спасение или беда?
Леон Вил назвал способ усилить жим лежа с помощью ширины хвата
Рената Литвинова поделилась воспоминаниями со съёмок с Александром Миттой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.