Сладкие, как мёд: как поливать арбузы в июле, чтобы не лопались

Правильный полив арбузов в июле снижает риск растрескивания плодов

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда на улице жара за +30, даже арбузы требуют особого подхода. Полив в июле — это не просто вода в лейке, а настоящая стратегия. Один неверный шаг — и урожай рискует превратиться в лопнувшие, водянистые плоды с пресным вкусом.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбуз

Влага нужна, но в меру

Арбуз — культура капризная. Она любит тепло, солнце и хорошее питание, но особенно — правильную влагу. Избыток воды в жару может сыграть злую шутку: плоды начинают набирать массу слишком быстро, и их кожура попросту не выдерживает. Результат — арбуз с трещинами прямо на грядке.

Чтобы этого не произошло, поливайте только под корень. Ни в коем случае не смачивайте листья и стебли — в жару это вызывает ожоги и создаёт идеальные условия для грибковых болезней.

Учитываем тип почвы

Сколько раз в неделю нужно поливать? Всё зависит от грунта. На песчаных участках влага уходит быстро — там полив нужен чаще. А вот на глинистых землях можно не спешить: вода дольше задерживается.

Главное — не поливать понемногу, а делать это редко, но глубоко. Так вы стимулируете рост корней вглубь, а не у поверхности. Это делает растения более устойчивыми и снижает зависимость от частого увлажнения.

Растёт плод — растёт и жажда

Во время активного роста арбузов количество воды стоит увеличить. Именно в этот период формируется сочная мякоть. Но как только плоды начинают наливаться и приближается срок сбора — полив сокращают.

За 7-10 дней до уборки арбузов полив следует прекратить полностью. Это помогает плодам набрать максимальную сладость. Избыток воды в этот момент ухудшает вкус, делает мякоть водянистой и снижает аромат.

Секрет настоящей сахаристости

Выключение воды на финише — это и есть главный секрет вкусных арбузов. Без него даже при идеальном уходе плоды будут просто "мокрыми", а не сладкими.

Следуя этим нехитрым, но важным правилам, вы получите не просто урожай — а радость на грядке. Арбузы будут сочными, крепкими, с плотной коркой и без единой трещины. И да, с той самой желанной медовой мякотью, которая хрустит на зубах.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

