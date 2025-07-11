Пеларгония зацветет пышнее, чем когда-либо: секретное удобрение уже ждёт вас на кухне

Добавьте дрожжевой настой в воду — и балкон с пеларгониями превратится в цветущий рай

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Июль — ключевой месяц для пеларгоний. В это время им требуется особенный уход, чтобы ваш балкон сиял яркими красками. Мы расскажем вам, как быстро и недорого приготовить домашнее удобрение, которое ускорит цветение и обеспечит пеларгония радость на всё лето.

Фото: Own work by Nevit Dilmen (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Герань, пеларгония

Пеларгонии растут буйно и цветут при правильном питании. Фосфор и калий — ключевые элементы, которые стимулируют развитие цветов и улучшают их качество. Регулярное внесение удобрений каждые 1–2 недели поддерживает здоровье и красоту растений.

Домашнее дрожжевое удобрение — натурален способ для красивых пеларгоний

Дрожжевое удобрение — это проверенный и экологически чистый способ обогащения почвы и улучшения состояния растений. Дрожжи богаты микроэлементами, которые стимулируют рост и цветение, а также повышают устойчивость пеларгоний к болезням и погодным условиям.

Сад вместо букета

Как приготовить дрожжевое удобрение шаг за шагом? Вам понадобятся всего 25 г свежих дрожжей, 1 чайная ложка сахара и 1 литр теплой воды. Размягчите дрожжи, смешайте их с сахаром и залейте водой. Оставьте раствор в теплом месте на 1-2 часа, пока не появятся пузырьки. Затем разведите его в соотношении 1:10 и поливайте пеларгонии.

Поливайте пеларгонии приготовленным удобрением каждые 1–2 недели в течение июля, чтобы ваш балкон превратился в настоящий цветочный рай. Это простой, недорогой и эффективный способ вырастить красивые растения без химикатов.

Частые ошибки при уходе за пеларгонией — почему она плохо цветет?

Пеларгония — одно из самых популярных balkonных растений, которое радует глаз своими цветами всё лето. Однако многие совершают основные ошибки, мешающие её цветению и здоровому росту. Вот наиболее распространенные из них — проверьте, не делаете ли вы их!

Слишком много азота — растение зеленое, но не цветёт

Азот способствует росту листьев и побегов, но его избыток приводит к тому, что пеларгония "растет в листья" и не цветёт. Растение становится пышным, но цветы появляются очень редко. В июле рекомендуется использовать удобрения, богатые фосфором и калием, которые способствуют развитию цветочных бутонов.

Неправильный полив — слишком много или недостаточно воды

Пеларгонии предпочитают умеренную влажность почвы. Чрезмерный полив приводит к гниению корней, а недостаточный — к пересыханию растения и прекращению цветения. Поливайте растения, когда верхний слой почвы слегка подсохнет.

Не удаляйте и не обрезайте увядшие цветы

Пеларгония цветёт более обильно, если регулярно удалять увядшие цветы и подрезать побеги. Это позволяет растению сосредоточить энергию на образовании новых бутонов и поддержании красивой формы.

Слишком мало света

Пеларгонии нуждаются в достаточном количестве солнечного света для обильного цветения. Слишком темное место приводит к плохому развитию и меньшему количеству цветов. Лучше всего сажать пеларгонии там, где они получают хотя бы 5–6 часов солнечного света в день.

Уточнения

Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые. Насчитывает более 250 дикорастущих видов. В комнатной культуре популярны растения гибридного происхождения.

