Вроде бы полезно, но на деле — катастрофа: что не класть в компостную кучу

Казалось бы, что может быть проще, чем сложить все органические отходы в компостную яму? Однако на практике неправильные действия превращают будущий перегной в настоящую проблему. И иногда — на годы вперёд.
Самая опасная ошибка — добавлять в яму растения с признаками фитофтороза, мучнистой росы и вирусных инфекций. Многие думают, что в земле всё само перегниёт, но на самом деле патогены спокойно доживают до весны, заражая весь урожай.
"Одна заражённая ботва картофеля способна испортить весь компост. Такие отходы нужно сжигать, а не компостировать", — предупреждают агрономы.
Кости, мясо и рыба в компосте — это не про удобрения. Это прямая приманка для крыс, бродячих собак и кошек. Они раскопают кучу в поисках "лакомств", а отходы будут долго гнить и вонять.
Также стоит избегать:
Жиров (в том числе масла после жарки и сала);
Остатков бульонов и наваров;
Прогорклой консервации.
Жиры создают на поверхности плёнку, мешающую воздуху проникать внутрь. В результате всё тухнет, а не перегнивает.
Пластиковая обёртка, кусочек резины или полиэтилен — это не мелочь, а серьёзная ошибка. Такие материалы не разлагаются в принципе. Вместо плодородного грунта получится загрязнённая масса, непригодная для грядок.
То же касается:
Осколков стекла,
Синтетических тканей,
Кошачьего и собачьего наполнителя.
Кстати, последний может нести в себе паразитов — яйца гельминтов живут дольше, чем кажется.
Сныть, осот и прочие сорняки с семенами тоже не стоит пускать в компост. Выбрасывая их туда, вы сами выращиваете себе новую армию нежелательных "гостей" на участке.
Кроме того, не перерабатываются как следует:
Крупные ветки;
Толстые, неизмельчённые стебли.
Такие остатки годами лежат в куче и мешают равномерному перегниванию. Всё, что можно — измельчайте.
Хвойные опилки — кислые и требуют длительной ферментации с добавлением извести. Если положите их в большом количестве, испортите весь баланс.
Цитрусовые корки в избытке угнетают полезную микрофлору. Лучше компостировать их отдельно или добавлять по чуть-чуть.
Чтобы получить качественное и питательное удобрение без неприятностей, придерживайтесь простых правил:
Удаляйте всё подозрительное и синтетическое;
Следите за слоистостью и влажностью кучи;
Не ленитесь измельчать грубые остатки;
Дайте компосту вызреть 1-2 года.
И главное — не торопитесь. Здоровый компост — это инвестиция в плодородие, которая окупается сторицей.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
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