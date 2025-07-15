Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский рулетный омлет тамагояки готовится слоями с овощной начинкой
Анна Седокова раскрыла тайну фото с любимым плечом: участие дочери Алины
Пластиковые контейнеры не подходят для хранения мяса, соусов и книг — мнение эксперта
Собакам в жару советуют прогулки утром и вечером — рекомендации ветеринара Комолова
Саакашвили призывает оппозицию к действию: поднимает важные вопросы о власти
Способы избежать заложенности ушей при полете — простые советы для комфортного путешествия
Гогунский наглядно показал, как женщина должна вести себя дома
GB News: упражнения блогера Джули Кей помогли уменьшить живот за 6 дней
Топ-10 подержанных спорткаров, которые стоят своих денег

Вроде бы полезно, но на деле — катастрофа: что не класть в компостную кучу

Фитофтора, жир и пластик признаны вредными для компоста
3:09
Садоводство

Казалось бы, что может быть проще, чем сложить все органические отходы в компостную яму? Однако на практике неправильные действия превращают будущий перегной в настоящую проблему. И иногда — на годы вперёд.

Компост
Фото: en.wikipedia.org
Компост

Болезни не умирают в компосте

Самая опасная ошибка — добавлять в яму растения с признаками фитофтороза, мучнистой росы и вирусных инфекций. Многие думают, что в земле всё само перегниёт, но на самом деле патогены спокойно доживают до весны, заражая весь урожай.

"Одна заражённая ботва картофеля способна испортить весь компост. Такие отходы нужно сжигать, а не компостировать", — предупреждают агрономы.

Что привлечёт крыс и собак

Кости, мясо и рыба в компосте — это не про удобрения. Это прямая приманка для крыс, бродячих собак и кошек. Они раскопают кучу в поисках "лакомств", а отходы будут долго гнить и вонять.

Также стоит избегать:

  • Жиров (в том числе масла после жарки и сала);

  • Остатков бульонов и наваров;

  • Прогорклой консервации.

Жиры создают на поверхности плёнку, мешающую воздуху проникать внутрь. В результате всё тухнет, а не перегнивает.

Синтетика и стекло — враги компоста

Пластиковая обёртка, кусочек резины или полиэтилен — это не мелочь, а серьёзная ошибка. Такие материалы не разлагаются в принципе. Вместо плодородного грунта получится загрязнённая масса, непригодная для грядок.

То же касается:

  • Осколков стекла,

  • Синтетических тканей,

  • Кошачьего и собачьего наполнителя.

Кстати, последний может нести в себе паразитов — яйца гельминтов живут дольше, чем кажется.

Осторожно с сорняками

Сныть, осот и прочие сорняки с семенами тоже не стоит пускать в компост. Выбрасывая их туда, вы сами выращиваете себе новую армию нежелательных "гостей" на участке.

Кроме того, не перерабатываются как следует:

  • Крупные ветки;

  • Толстые, неизмельчённые стебли.

Такие остатки годами лежат в куче и мешают равномерному перегниванию. Всё, что можно — измельчайте.

Хвоя и цитрусы: с ними нужен особый подход

Хвойные опилки — кислые и требуют длительной ферментации с добавлением извести. Если положите их в большом количестве, испортите весь баланс.

Цитрусовые корки в избытке угнетают полезную микрофлору. Лучше компостировать их отдельно или добавлять по чуть-чуть.

Как сделать компост безопасным

Чтобы получить качественное и питательное удобрение без неприятностей, придерживайтесь простых правил:

  • Удаляйте всё подозрительное и синтетическое;

  • Следите за слоистостью и влажностью кучи;

  • Не ленитесь измельчать грубые остатки;

  • Дайте компосту вызреть 1-2 года.

И главное — не торопитесь. Здоровый компост — это инвестиция в плодородие, которая окупается сторицей.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Индия на грани: Трамп выделил Нью-Дели 50 дней для прекращения импорта российской нефти
Добавьте ложку соды в шампунь — и волосы оживут с первого применения
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
В Тюмени врачи и руководители строительства получают до 135 тысяч рублей — SuperJob
Еда и актёрство: как дочь Анастасии Мельниковой совмещает карьеру с мечтой о пекарне
Самые древние породы собак: басенджи, салюки, ксоло и другие — данные зоопсихологи
Фитофтора, жир и пластик признаны вредными для компоста
Веганы чаще осознанно подходят к составлению рациона и читают составы продуктов
Пирог без теста: рулеты из лаваша заменяют основу и ускоряют процесс
Будущее московского туризма: что ждёт гостей столицы к 2030 году?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.