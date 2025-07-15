Вроде бы полезно, но на деле — катастрофа: что не класть в компостную кучу

Фитофтора, жир и пластик признаны вредными для компоста

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Казалось бы, что может быть проще, чем сложить все органические отходы в компостную яму? Однако на практике неправильные действия превращают будущий перегной в настоящую проблему. И иногда — на годы вперёд.

Фото: en.wikipedia.org Компост

Болезни не умирают в компосте

Самая опасная ошибка — добавлять в яму растения с признаками фитофтороза, мучнистой росы и вирусных инфекций. Многие думают, что в земле всё само перегниёт, но на самом деле патогены спокойно доживают до весны, заражая весь урожай.

"Одна заражённая ботва картофеля способна испортить весь компост. Такие отходы нужно сжигать, а не компостировать", — предупреждают агрономы.

Что привлечёт крыс и собак

Кости, мясо и рыба в компосте — это не про удобрения. Это прямая приманка для крыс, бродячих собак и кошек. Они раскопают кучу в поисках "лакомств", а отходы будут долго гнить и вонять.

Также стоит избегать:

Жиров (в том числе масла после жарки и сала);

Остатков бульонов и наваров;

Прогорклой консервации.

Жиры создают на поверхности плёнку, мешающую воздуху проникать внутрь. В результате всё тухнет, а не перегнивает.

Синтетика и стекло — враги компоста

Пластиковая обёртка, кусочек резины или полиэтилен — это не мелочь, а серьёзная ошибка. Такие материалы не разлагаются в принципе. Вместо плодородного грунта получится загрязнённая масса, непригодная для грядок.

То же касается:

Осколков стекла,

Синтетических тканей,

Кошачьего и собачьего наполнителя.

Кстати, последний может нести в себе паразитов — яйца гельминтов живут дольше, чем кажется.

Осторожно с сорняками

Сныть, осот и прочие сорняки с семенами тоже не стоит пускать в компост. Выбрасывая их туда, вы сами выращиваете себе новую армию нежелательных "гостей" на участке.

Кроме того, не перерабатываются как следует:

Крупные ветки;

Толстые, неизмельчённые стебли.

Такие остатки годами лежат в куче и мешают равномерному перегниванию. Всё, что можно — измельчайте.

Хвоя и цитрусы: с ними нужен особый подход

Хвойные опилки — кислые и требуют длительной ферментации с добавлением извести. Если положите их в большом количестве, испортите весь баланс.

Цитрусовые корки в избытке угнетают полезную микрофлору. Лучше компостировать их отдельно или добавлять по чуть-чуть.

Как сделать компост безопасным

Чтобы получить качественное и питательное удобрение без неприятностей, придерживайтесь простых правил:

Удаляйте всё подозрительное и синтетическое;

Следите за слоистостью и влажностью кучи;

Не ленитесь измельчать грубые остатки;

Дайте компосту вызреть 1-2 года.

И главное — не торопитесь. Здоровый компост — это инвестиция в плодородие, которая окупается сторицей.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

