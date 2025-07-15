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Пересадка пионов: простые правила, чтобы цветы стали крупнее

Пересадка пионов раз в 5 лет сохраняет цветение
2:24
Садоводство

Со временем даже самый ухоженный пион начинает цвести хуже: бутоны мельчают, теряют насыщенность, а корни страдают от нехватки питательных веществ и влаги. Чтобы этого не произошло, каждые 5 лет рекомендуется проводить пересадку.

Пышные пионы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пышные пионы

Когда пересаживать

Наилучшее время для пересадки — начало августа, когда цветение уже завершено. К этому моменту растение находится в фазе покоя, а значит, легче переносит перемещение.

Подготовка куста

  1. Все побеги обрезаются, оставляются пеньки до 5 см.

  2. Вокруг куста прочерчивается круг радиусом 20-30 см — примерно на такую глубину уходят корни.

  3. Земляной ком подкапывается вилами. Тянуть куст за стебли нельзя, иначе легко повредить корневую систему.

Разделение корней

После извлечения куста:

Корни тщательно промываются чистой водой.

Куст делится острым продезинфицированным ножом. В каждой деленке должны присутствовать:

  • фрагмент толстого корня,
  • 2-3 молодых отростка,
  • до 5 здоровых почек.

Срезы присыпаются золой.

Заготовленные части следует оставить в тени на 6-7 часов, чтобы они немного подвяли.

Подготовка нового места

Для хорошего цветения важно выбрать солнечное, защищённое от сквозняков место. Почва должна быть рыхлой и питательной.

Размер лунки — около 50 см в ширину и глубину.

За несколько дней до пересадки почву рекомендуется удобрить:

  • перегноем,
  • 200 г суперфосфата,
  • 500 г костной муки.

Посадка и уход

  • Почки на делёнке при посадке заглубляются на 4 см ниже уровня почвы.

  • После высадки почва мульчируется торфом или опилками — это сохраняет влагу и защищает от перегрева.

Почему это важно

Регулярная пересадка помогает:

  • избежать загнивания корней,

  • восстановить питание растения,

  • стимулировать образование крупных и ярких бутонов.

Пионы, растущие на одном месте дольше 6-7 лет, начинают вырождаться. Пересадка — это не только уход, но и способ продлить жизнь кусту и сохранить его декоративность.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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