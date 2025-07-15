Пересадка пионов: простые правила, чтобы цветы стали крупнее

Со временем даже самый ухоженный пион начинает цвести хуже: бутоны мельчают, теряют насыщенность, а корни страдают от нехватки питательных веществ и влаги. Чтобы этого не произошло, каждые 5 лет рекомендуется проводить пересадку.
Наилучшее время для пересадки — начало августа, когда цветение уже завершено. К этому моменту растение находится в фазе покоя, а значит, легче переносит перемещение.
Все побеги обрезаются, оставляются пеньки до 5 см.
Вокруг куста прочерчивается круг радиусом 20-30 см — примерно на такую глубину уходят корни.
Земляной ком подкапывается вилами. Тянуть куст за стебли нельзя, иначе легко повредить корневую систему.
После извлечения куста:
Корни тщательно промываются чистой водой.
Куст делится острым продезинфицированным ножом. В каждой деленке должны присутствовать:
Срезы присыпаются золой.
Заготовленные части следует оставить в тени на 6-7 часов, чтобы они немного подвяли.
Для хорошего цветения важно выбрать солнечное, защищённое от сквозняков место. Почва должна быть рыхлой и питательной.
Размер лунки — около 50 см в ширину и глубину.
За несколько дней до пересадки почву рекомендуется удобрить:
Почки на делёнке при посадке заглубляются на 4 см ниже уровня почвы.
После высадки почва мульчируется торфом или опилками — это сохраняет влагу и защищает от перегрева.
Регулярная пересадка помогает:
избежать загнивания корней,
восстановить питание растения,
стимулировать образование крупных и ярких бутонов.
Пионы, растущие на одном месте дольше 6-7 лет, начинают вырождаться. Пересадка — это не только уход, но и способ продлить жизнь кусту и сохранить его декоративность.
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