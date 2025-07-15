Пересадка пионов: простые правила, чтобы цветы стали крупнее

Пересадка пионов раз в 5 лет сохраняет цветение

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Со временем даже самый ухоженный пион начинает цвести хуже: бутоны мельчают, теряют насыщенность, а корни страдают от нехватки питательных веществ и влаги. Чтобы этого не произошло, каждые 5 лет рекомендуется проводить пересадку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пышные пионы

Когда пересаживать

Наилучшее время для пересадки — начало августа, когда цветение уже завершено. К этому моменту растение находится в фазе покоя, а значит, легче переносит перемещение.

Подготовка куста

Все побеги обрезаются, оставляются пеньки до 5 см. Вокруг куста прочерчивается круг радиусом 20-30 см — примерно на такую глубину уходят корни. Земляной ком подкапывается вилами. Тянуть куст за стебли нельзя, иначе легко повредить корневую систему.

Разделение корней

После извлечения куста:

Корни тщательно промываются чистой водой.

Куст делится острым продезинфицированным ножом. В каждой деленке должны присутствовать:

фрагмент толстого корня,

2-3 молодых отростка,

до 5 здоровых почек.

Срезы присыпаются золой.

Заготовленные части следует оставить в тени на 6-7 часов, чтобы они немного подвяли.

Подготовка нового места

Для хорошего цветения важно выбрать солнечное, защищённое от сквозняков место. Почва должна быть рыхлой и питательной.

Размер лунки — около 50 см в ширину и глубину.

За несколько дней до пересадки почву рекомендуется удобрить:

перегноем,

200 г суперфосфата,

500 г костной муки.

Посадка и уход

Почки на делёнке при посадке заглубляются на 4 см ниже уровня почвы.

После высадки почва мульчируется торфом или опилками — это сохраняет влагу и защищает от перегрева.

Почему это важно

Регулярная пересадка помогает:

избежать загнивания корней,

восстановить питание растения,

стимулировать образование крупных и ярких бутонов.

Пионы, растущие на одном месте дольше 6-7 лет, начинают вырождаться. Пересадка — это не только уход, но и способ продлить жизнь кусту и сохранить его декоративность.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

