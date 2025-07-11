Что посеять в июле для осеннего сбора — капуста, кольраби и ещё несколько неожиданных вариантов

Почему посадка капусты и брокколи в июле даёт лучший урожай — важный нюанс сроков

В июле садоводы чаще всего сталкиваются с самыми жаркими днями вегетационного периода. Сад наполняется обилием зелени и цветов, которые идеально подходят для теплой погоды. Хотя многие растения, любящие прохладу, уже завершили свой цикл, это всё еще может быть подходящим временем для посадки определенных овощей, которые успеют дозреть к осеннему урожаю.

Фото: ja.wikipedia.org by Σ64, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кольраби

Перед тем, как начать овощной сад в июле, учтите среднюю дату первых заморозков в вашем регионе, так как вегетационные сезоны могут значительно отличаться в зависимости от географического положения. Все овощи, которые вы начнете сейчас, должны успеть созреть до наступления холодов или быть устойчивыми к более низким температурам. Чтобы определить дату первых заморозков, обратитесь в местный информационный центр или используйте онлайн-сервисы по проверке почтовых кодов. Разные овощи и сорта требуют разного времени для созревания — это период от посева до сбора урожая. Сравните это время с датой первых заморозков, чтобы выбрать подходящие овощи для посадки в данный момент.

Капуста — это морозоустойчивый овощ, который можно выращивать в июле во многих регионах. Она созревает за 60-100 дней в зависимости от сорта, что отлично подходит для осеннего сбора. Поскольку капуста переносит заморозки (и даже становится вкуснее после легкого похолодания), у вас будет достаточно времени, чтобы вырастить её, если начнете сейчас.

Посейте семена пастернака сейчас для осеннего сбора. Хотя пастернак созревает медленнее по сравнению с некоторыми другими овощами (от 100 до 120 дней), его вкус становится слаще, когда он собирается после первого заморозка. Теплые июльские температуры идеально подходят для прорастания семян пастернака. Сейте их прямо в грядку, но запаситесь терпением: на это потребуется время.

Многие садоводы сажают свеклу весной, однако осенью она часто приобретает более сладкий вкус. Посейте семена за 8-12 недель до ожидаемого сбора урожая. Свекла может перенести незначительные заморозки осенью, что сделает корнеплоды слаще и вкуснее. Соберите ботву, чтобы насладиться её вкусом до первых заморозков; после этого она станет непригодной для еды.

Как и многие другие корнеплоды, репа хорошо переносит холод. Она быстро растет (примерно 60 дней до созревания), поэтому вы можете посеять семена в начале месяца для раннего осеннего сбора или наслаждаться маленькими репками в конце лета. Альтернативно, посейте семена позже в июле, чтобы продлить урожай до конца сентября или октября. Можно также сажать репу с интервалами для получения двух и более сборов.

Этот уникальный овощ менее известен в домашних садах, но как только вы увидите, как легко выращивается кольраби, и попробуете его, вы пожалеете, что не сделали это раньше. Как и другие капустные овощи, кольраби устойчив к низким температурам. Лучше всего его сеять весной и снова осенью.

Начните сажать семена кольраби позже в июле. Они быстро растут и созревают за около шести недель, что идеально подходит для раннего осеннего сбора. Поскольку они растут быстро, вы можете проводить последовательные посадки кольраби и наслаждаться хорошим урожаем вплоть до первых заморозков.

Брокколи — один из самых популярных капустных овощей в домашних садах. В зависимости от сорта, брокколи может созреть всего за 50 дней. Некоторые сорта требуют до 90 дней. Если в вашем регионе жаркое лето, выберите более устойчивый к теплу сорт. Вы можете собирать и использовать брокколи, когда она полностью созреет, или собирать её раньше для более нежного урожая. Листья брокколи также съедобны.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

