Перцы и помидоры становятся гигантами после этой дешёвой подкормки

Салициловая кислота, известная как аспирин, давно вышла за рамки аптечки и заняла прочное место в арсенале опытных огородников. Это простое и доступное средство помогает растениям пережить перепады погоды, справиться с болезнями и активно формировать урожай.
Особенно хорошо реагируют на такую подкормку томаты и перцы. После обработки кусты становятся крепче, плоды — крупнее и сочнее, а сами растения буквально преображаются.
Салициловая кислота укрепляет иммунитет растений. При регулярном использовании улучшается обмен веществ, повышается устойчивость к грибкам и вирусам, ускоряется рост.
Эффект от обработки заметен уже через несколько дней:
Кусты становятся более плотными
Увеличивается количество завязей
Плоды растут быстрее и становятся крупнее
Повышается стойкость к стрессам и вредителям
Раствор готовится из обычных аптечных таблеток:
Для полива под корень:
2 таблетки аспирина растворяются в 7 литрах воды
Применяется 1 раз в 25-30 дней
Для опрыскивания по листу:
1 таблетка на 5 литров воды
Распыление проводится 1 раз в 10-12 дней
Для усиления эффекта в раствор добавляется немного жидкого мыла (30-40 г) или натёртой стружки. Это улучшает прилипание состава к поверхности листьев.
Допускается чередование корневой и внекорневой подкормки. В профилактических целях обработку можно проводить до конца сезона, особенно при нестабильной погоде или угрозе заболеваний.
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