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Перцы и помидоры становятся гигантами после этой дешёвой подкормки

Огородники применяют аспирин для подкормки томатов и перцев
Садоводство

Салициловая кислота, известная как аспирин, давно вышла за рамки аптечки и заняла прочное место в арсенале опытных огородников. Это простое и доступное средство помогает растениям пережить перепады погоды, справиться с болезнями и активно формировать урожай.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

Особенно хорошо реагируют на такую подкормку томаты и перцы. После обработки кусты становятся крепче, плоды — крупнее и сочнее, а сами растения буквально преображаются.

Почему аспирин работает

Салициловая кислота укрепляет иммунитет растений. При регулярном использовании улучшается обмен веществ, повышается устойчивость к грибкам и вирусам, ускоряется рост.

Эффект от обработки заметен уже через несколько дней:

  • Кусты становятся более плотными

  • Увеличивается количество завязей

  • Плоды растут быстрее и становятся крупнее

  • Повышается стойкость к стрессам и вредителям

Как приготовить подкормку на аспирине

Раствор готовится из обычных аптечных таблеток:

  • Для полива под корень:
    2 таблетки аспирина растворяются в 7 литрах воды
    Применяется 1 раз в 25-30 дней

  • Для опрыскивания по листу:
    1 таблетка на 5 литров воды
    Распыление проводится 1 раз в 10-12 дней

Для усиления эффекта в раствор добавляется немного жидкого мыла (30-40 г) или натёртой стружки. Это улучшает прилипание состава к поверхности листьев.

Как часто применять

Допускается чередование корневой и внекорневой подкормки. В профилактических целях обработку можно проводить до конца сезона, особенно при нестабильной погоде или угрозе заболеваний.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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