Перцы и помидоры становятся гигантами после этой дешёвой подкормки

Огородники применяют аспирин для подкормки томатов и перцев

Салициловая кислота, известная как аспирин, давно вышла за рамки аптечки и заняла прочное место в арсенале опытных огородников. Это простое и доступное средство помогает растениям пережить перепады погоды, справиться с болезнями и активно формировать урожай.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Перец

Особенно хорошо реагируют на такую подкормку томаты и перцы. После обработки кусты становятся крепче, плоды — крупнее и сочнее, а сами растения буквально преображаются.

Почему аспирин работает

Салициловая кислота укрепляет иммунитет растений. При регулярном использовании улучшается обмен веществ, повышается устойчивость к грибкам и вирусам, ускоряется рост.

Эффект от обработки заметен уже через несколько дней:

Кусты становятся более плотными

Увеличивается количество завязей

Плоды растут быстрее и становятся крупнее

Повышается стойкость к стрессам и вредителям

Как приготовить подкормку на аспирине

Раствор готовится из обычных аптечных таблеток:

Для полива под корень:

2 таблетки аспирина растворяются в 7 литрах воды

Применяется 1 раз в 25-30 дней

Для опрыскивания по листу:

1 таблетка на 5 литров воды

Распыление проводится 1 раз в 10-12 дней

Для усиления эффекта в раствор добавляется немного жидкого мыла (30-40 г) или натёртой стружки. Это улучшает прилипание состава к поверхности листьев.

Как часто применять

Допускается чередование корневой и внекорневой подкормки. В профилактических целях обработку можно проводить до конца сезона, особенно при нестабильной погоде или угрозе заболеваний.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

