Обработка после дождя — как полностью убрать хвощ с огорода

Хвощ полевой — один из самых живучих и вредоносных сорняков. Он быстро разрастается, поглощает из почвы питательные вещества и мешает нормальному развитию культурных растений. На грядках, где поселился хвощ, урожай страдает: растения слабеют, теряют в росте и плодоношении.
Корневая система хвоща уходит глубоко в землю. В подземных клубеньках накапливаются микроэлементы и влага, которые предназначались для культурных растений. Удалить хвощ вручную почти невозможно — обрывки корней остаются в почве и прорастают вновь.
Один из эффективных способов — обработка препаратом на основе глифосата. Пример — средство "Глифос".
Раствор наносится точечно или по всей грядке
Лучше проводить опрыскивание вечером или сразу после дождя
Через несколько дней сорняк начинает вянуть, а затем исчезает
Препарат не оказывает серьёзного влияния на полезных насекомых и при правильной дозировке — на культурные посадки.
Хвощ не выносит соседства с некоторыми растениями. Особенно сильный эффект дают крестоцветные:
Редька
Рапс
Горчица белая
Эти культуры выделяют вещества, которые подавляют развитие сорняков. Посев таких растений в межсезонье (в качестве сидератов) помогает очистить почву и значительно сократить количество хвоща.
Хвощ (лат. Equisétum) — род сосудистых растений, в силу своей уникальности в современной флоре иногда выделяемый в особый отдел Хвощеви́дные (лат. Equisetóphyta) (на данный момент общепринято рассматривать его в составе отдела Папоротниковидных).
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