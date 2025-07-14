Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женщинам в менопаузе рекомендовано спать не менее 7 часов — данные исследования
Цены на овощи: морковь подорожала на 62,6%
Температура на дверце холодильника способствует порче молока
Необычная находка в Индии: женщина с детьми жила в пещере две недели
МакSим рассказала о неловком выступлении на детском празднике после Бритни Спирс
Мечехвосты живут на Земле более 440 миллионов лет — биологический обзор
Кристина Орбакайте показала мир дочери: что Пугачёва думает об этом?
И даже вертикальный коридор не помог? Цены на газ на Украине обгоняют Европу
Звезда тенниса Ига Свёнтек обожает пасту с клубникой — вот что думает диетолог

Обработка после дождя — как полностью убрать хвощ с огорода

Редька и рапс помогают бороться с хвощом на даче
1:36
Садоводство

Хвощ полевой — один из самых живучих и вредоносных сорняков. Он быстро разрастается, поглощает из почвы питательные вещества и мешает нормальному развитию культурных растений. На грядках, где поселился хвощ, урожай страдает: растения слабеют, теряют в росте и плодоношении.

Хвощ
Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хвощ

Почему хвощ так опасен

Корневая система хвоща уходит глубоко в землю. В подземных клубеньках накапливаются микроэлементы и влага, которые предназначались для культурных растений. Удалить хвощ вручную почти невозможно — обрывки корней остаются в почве и прорастают вновь.

Как убрать хвощ с помощью "химии"

Один из эффективных способов — обработка препаратом на основе глифосата. Пример — средство "Глифос".

  • Раствор наносится точечно или по всей грядке

  • Лучше проводить опрыскивание вечером или сразу после дождя

  • Через несколько дней сорняк начинает вянуть, а затем исчезает

Препарат не оказывает серьёзного влияния на полезных насекомых и при правильной дозировке — на культурные посадки.

Биологическая атака на сорняк

Хвощ не выносит соседства с некоторыми растениями. Особенно сильный эффект дают крестоцветные:

  • Редька

  • Рапс

  • Горчица белая

Эти культуры выделяют вещества, которые подавляют развитие сорняков. Посев таких растений в межсезонье (в качестве сидератов) помогает очистить почву и значительно сократить количество хвоща.

Уточнения

Хвощ (лат. Equisétum) — род сосудистых растений, в силу своей уникальности в современной флоре иногда выделяемый в особый отдел Хвощеви́дные (лат. Equisetóphyta) (на данный момент общепринято рассматривать его в составе отдела Папоротниковидных).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
Садоводство, цветоводство
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Последние материалы
Мечехвосты живут на Земле более 440 миллионов лет — биологический обзор
Кристина Орбакайте показала мир дочери: что Пугачёва думает об этом?
И даже вертикальный коридор не помог? Цены на газ на Украине обгоняют Европу
Звезда тенниса Ига Свёнтек обожает пасту с клубникой — вот что думает диетолог
Огородники применяют аспирин для подкормки томатов и перцев
Как приготовить бамбл кофе: секрет визуального шедевра в вашем стакане
В ЕС пересмотрят экологические требования к автопроизводителям
Как яблоки помогают похудению и что нужно учитывать при употреблении
Любовь Успенская призналась, что она плохая жена, но потрясающая мать
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.