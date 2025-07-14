Обработка после дождя — как полностью убрать хвощ с огорода

Редька и рапс помогают бороться с хвощом на даче

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хвощ полевой — один из самых живучих и вредоносных сорняков. Он быстро разрастается, поглощает из почвы питательные вещества и мешает нормальному развитию культурных растений. На грядках, где поселился хвощ, урожай страдает: растения слабеют, теряют в росте и плодоношении.

Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хвощ

Почему хвощ так опасен

Корневая система хвоща уходит глубоко в землю. В подземных клубеньках накапливаются микроэлементы и влага, которые предназначались для культурных растений. Удалить хвощ вручную почти невозможно — обрывки корней остаются в почве и прорастают вновь.

Как убрать хвощ с помощью "химии"

Один из эффективных способов — обработка препаратом на основе глифосата. Пример — средство "Глифос".

Раствор наносится точечно или по всей грядке

Лучше проводить опрыскивание вечером или сразу после дождя

Через несколько дней сорняк начинает вянуть, а затем исчезает

Препарат не оказывает серьёзного влияния на полезных насекомых и при правильной дозировке — на культурные посадки.

Биологическая атака на сорняк

Хвощ не выносит соседства с некоторыми растениями. Особенно сильный эффект дают крестоцветные:

Редька

Рапс

Горчица белая

Эти культуры выделяют вещества, которые подавляют развитие сорняков. Посев таких растений в межсезонье (в качестве сидератов) помогает очистить почву и значительно сократить количество хвоща.

Уточнения

Хвощ (лат. Equisétum) — род сосудистых растений, в силу своей уникальности в современной флоре иногда выделяемый в особый отдел Хвощеви́дные (лат. Equisetóphyta) (на данный момент общепринято рассматривать его в составе отдела Папоротниковидных).

