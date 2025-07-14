Цветёт каждый год, а не один сезон: как сохранить лобелию надолго

Лобелия — один из любимых однолетников на клумбах и в кашпо. Кустики с плотным цветением радуют глаз до самой осени. Однако мало кто догадывается, что это растение можно выращивать не один сезон. Правильный уход и простая хитрость помогают сохранить лобелию на несколько лет.
В дикой природе лобелия — многолетник. Но в условиях средней полосы она не зимует в открытом грунте, поэтому чаще всего используется как сезонное украшение. После окончания цветения кустики выкапываются и выбрасываются. Хотя именно в этот момент растение можно сохранить.
Осенью, до наступления заморозков, нужно аккуратно выкопать понравившийся куст.
Землю отряхивать не стоит — важно не повредить корневую систему.
Растение пересаживается в горшок с рыхлой почвосмесью.
Зимой лобелию можно держать на светлом подоконнике при умеренной температуре.
Такое "домашнее зимование" позволяет растению сохранить форму, силу и декоративность.
С наступлением весны куст можно черенковать. Побеги легко укореняются в отдельных ёмкостях.
Полученные черенки быстро развиваются
Цветение начинается раньше, чем при выращивании из семян
Один куст даёт множество новых экземпляров
Таким образом, с одного растения формируется целая коллекция для клумбы, кашпо или балкона.
Тот же приём отлично работает с махровыми петуниями и некоторыми видами однолетних флоксов. Особенно полезен он для сортов, которые сложно вырастить из семян или у которых не удаётся сохранить декоративные свойства при посеве.
Лобе́лия (лат. Lobelia) — род однолетних и многолетних травянистых растений, а также полукустарников, кустарников и деревьев семейства колокольчиковых (Campanulaceae).
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