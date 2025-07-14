Цветёт каждый год, а не один сезон: как сохранить лобелию надолго

Сохранение лобелии на зиму возможно при пересадке в горшок

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лобелия — один из любимых однолетников на клумбах и в кашпо. Кустики с плотным цветением радуют глаз до самой осени. Однако мало кто догадывается, что это растение можно выращивать не один сезон. Правильный уход и простая хитрость помогают сохранить лобелию на несколько лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Les Meloures at Luxembourgish Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Лобелия

Почему лобелию считают однолетником

В дикой природе лобелия — многолетник. Но в условиях средней полосы она не зимует в открытом грунте, поэтому чаще всего используется как сезонное украшение. После окончания цветения кустики выкапываются и выбрасываются. Хотя именно в этот момент растение можно сохранить.

Как продлить жизнь лобелии

Осенью, до наступления заморозков, нужно аккуратно выкопать понравившийся куст.

Землю отряхивать не стоит — важно не повредить корневую систему.

Растение пересаживается в горшок с рыхлой почвосмесью.

Зимой лобелию можно держать на светлом подоконнике при умеренной температуре.

Такое "домашнее зимование" позволяет растению сохранить форму, силу и декоративность.

Что делать весной

С наступлением весны куст можно черенковать. Побеги легко укореняются в отдельных ёмкостях.

Полученные черенки быстро развиваются

Цветение начинается раньше, чем при выращивании из семян

Один куст даёт множество новых экземпляров

Таким образом, с одного растения формируется целая коллекция для клумбы, кашпо или балкона.

Для каких растений ещё подходит способ

Тот же приём отлично работает с махровыми петуниями и некоторыми видами однолетних флоксов. Особенно полезен он для сортов, которые сложно вырастить из семян или у которых не удаётся сохранить декоративные свойства при посеве.

Уточнения

Лобе́лия (лат. Lobelia) — род однолетних и многолетних травянистых растений, а также полукустарников, кустарников и деревьев семейства колокольчиковых (Campanulaceae).

