Ошибки на грядке: с какими соседями помидоры точно не подружатся

Помидоры любят уход, тепло и простор. При правильной агротехнике они способны радовать крупными, сладкими плодами до самой осени. Но даже если всё сделано по инструкции, урожай может не получиться — из-за одного скрытого врага. Неправильные соседи на грядке способны свести все усилия к нулю.
Томатам нужна хорошая вентиляция, щедрое солнце и минимум конкуренции. Корни растений активно поглощают влагу и питательные вещества, а листья — чувствительны к грибкам и болезням. Соседи, которые нарушают этот баланс, автоматически становятся угрозой.
Слишком близкая посадка — ещё один фактор риска. Расстояние между кустами должно быть не менее 50 см. В загущённой посадке воздух застаивается, риск заражения фитофторой возрастает, а урожайность падает.
Есть растения, которые угнетают томаты — своими испарениями, потребностями или просто "конфликтной" корневой системой.
Не стоит сажать рядом:
Капусту.
Имеет другие требования к влажности и мешает развитию томатов.
Клубнику.
Привлекает одних и тех же вредителей, из-за чего болезни быстро перекидываются между культурами.
Тыкву и кабачки.
Растут быстро, сильно разрастаются, затеняют и вытесняют соседей. Угрожают томатам плетями и листьями.
Некоторые культуры помогают томатам расти здоровыми и вкусными. Они отпугивают вредителей, улучшают структуру почвы и снижают риск болезней.
Отличные соседи:
Шпинат и салат.
Не мешают росту, быстро растут и сохраняют почву рыхлой.
Зелёный лук.
Подавляет развитие грибков и бактерий.
Спаржа.
Улучшает состояние корней и способствует развитию надземной части.
Такие соседи создают комфортную "микрофлору" на грядке и способствуют сохранению урожая.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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