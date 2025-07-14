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Ошибки на грядке: с какими соседями помидоры точно не подружатся

Капуста, клубника и тыква мешают росту томатов
2:14
Садоводство

Помидоры любят уход, тепло и простор. При правильной агротехнике они способны радовать крупными, сладкими плодами до самой осени. Но даже если всё сделано по инструкции, урожай может не получиться — из-за одного скрытого врага. Неправильные соседи на грядке способны свести все усилия к нулю.

Томаты в теплице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты в теплице

Почему томаты капризны к соседству

Томатам нужна хорошая вентиляция, щедрое солнце и минимум конкуренции. Корни растений активно поглощают влагу и питательные вещества, а листья — чувствительны к грибкам и болезням. Соседи, которые нарушают этот баланс, автоматически становятся угрозой.

Слишком близкая посадка — ещё один фактор риска. Расстояние между кустами должно быть не менее 50 см. В загущённой посадке воздух застаивается, риск заражения фитофторой возрастает, а урожайность падает.

Какие культуры нельзя сажать рядом с помидорами

Есть растения, которые угнетают томаты — своими испарениями, потребностями или просто "конфликтной" корневой системой.

Не стоит сажать рядом:

  • Капусту.
    Имеет другие требования к влажности и мешает развитию томатов.

  • Клубнику.
    Привлекает одних и тех же вредителей, из-за чего болезни быстро перекидываются между культурами.

  • Тыкву и кабачки.
    Растут быстро, сильно разрастаются, затеняют и вытесняют соседей. Угрожают томатам плетями и листьями.

Какие растения, наоборот, полезны

Некоторые культуры помогают томатам расти здоровыми и вкусными. Они отпугивают вредителей, улучшают структуру почвы и снижают риск болезней.

Отличные соседи:

  • Шпинат и салат.
    Не мешают росту, быстро растут и сохраняют почву рыхлой.

  • Зелёный лук.
    Подавляет развитие грибков и бактерий.

  • Спаржа.
    Улучшает состояние корней и способствует развитию надземной части.

Такие соседи создают комфортную "микрофлору" на грядке и способствуют сохранению урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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