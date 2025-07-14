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Мелкие плоды и вялые листья: как рыхление убивает огурцы

Мульчирование вместо рыхления рекомендовано для грядок с огурцами
1:53
Садоводство

Рыхление земли считается важным агроприёмом. Оно улучшает аэрацию, облегчает доступ влаги к корням и помогает растениям расти быстрее. Но это работает не для всех культур. В случае с огурцами рыхление может обернуться настоящей катастрофой.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Почему рыхление опасно именно для огурцов

Система корней у огурца поверхностная. Она расположена очень близко к поверхности почвы, буквально в верхнем рыхлом слое. Корешки — тонкие, ветвящиеся и крайне хрупкие. Малейшее механическое вмешательство способно повредить их.

При рыхлении верхний слой земли сдвигается, цепляет корни, обнажает их. Это приводит к стрессу у растения, замедлению роста, а иногда — к гибели куста. Особенно страдают молодые саженцы, но и взрослые растения не выдерживают регулярного "беспокойства" под корнем.

Что происходит при повреждении корневой системы

  • Растение замедляет рост

  • Начинается увядание листьев

  • Повышается восприимчивость к грибковым заболеваниям

  • Завязи осыпаются, снижается урожай

  • Возможна полная гибель куста

Огурец остро реагирует даже на лёгкие повреждения. То, что не замечают томаты или капуста, для него может оказаться критичным.

Чем заменить рыхление

Опытные дачники давно отказались от рыхления огуречных грядок. Вместо этого применяется мульчирование:

  • Слой сена, соломы, опилок или перепревшей травы

  • Удерживает влагу

  • Предотвращает образование корки

  • Защищает корни от перегрева и повреждений

  • Подавляет рост сорняков

Мульча создаёт идеальные условия для огурцов без лишнего вмешательства. И почва остаётся мягкой, и корни в безопасности.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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