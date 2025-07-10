Огурцы мстят за забытые подкормки — один сорняк спасёт ситуацию

Садоводы сообщили, как приготовить настой из сныти для подкормки огурцов

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите хрустящие, сочные огурцы? Тогда знайте: без правильной подкормки ваш урожай рискует остаться мечтой. Эти зелёные любимцы требуют гораздо больше, чем просто полив. И всё, что им нужно, можно найти… прямо под ногами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы на грядке

Почему без подкормки не обойтись

Огурцы — растения с высоким аппетитом. Для роста им необходимы:

Азот — для зелени;

Калий — для формирования вкусных плодов;

Фосфор — для крепкой корневой системы и цветения.

Если растения вянут, листья желтеют или деформируются, а плоды становятся горькими — это прямой сигнал: огурцы голодают. Не дожидайтесь этих симптомов!

Удобрение из сорняка? Да

Знаете ли вы, что обычный сорняк может заменить дорогие удобрения? Один из лучших вариантов — бршлицкая козья ножка (её ещё называют гусиной лапкой или керхаком).

Это растение не только способствует пищеварению и снимает отёки у людей, но и питает ваши огурцы всеми нужными веществами: азотом, калием, железом, бором, магнием, витамином С и даже марганцем. Настой из этой травы — натуральное суперудобрение, которое можно приготовить в ведре воды.

"Без питательных веществ это не сработает", — утверждают опытные садоводы.

И они правы.

Где искать и как узнать

Гусиная лапка предпочитает тенистые, влажные места: у заборов, под кустами, рядом с компостной кучей. Вы легко узнаете её по:

тройчатым листьям с зазубренными краями (похожи на копыта),

бело-розоватым зонтиковидным цветкам (как у моркови),

ползучему корневищу, которое легко ломается.

Если не нашли гусиную лапку — не беда. Подойдут и другие представители мирровых: самшит, болиголов и даже крапива.

И никаких затрат

Забудьте про магазинные средства. Всё, что нужно вашим огурцам, растёт рядом. Сорняки + вода = натуральный "овощной чай", который обеспечит богатый урожай и вкусные плоды.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

