Любите хрустящие, сочные огурцы? Тогда знайте: без правильной подкормки ваш урожай рискует остаться мечтой. Эти зелёные любимцы требуют гораздо больше, чем просто полив. И всё, что им нужно, можно найти… прямо под ногами.
Огурцы — растения с высоким аппетитом. Для роста им необходимы:
Если растения вянут, листья желтеют или деформируются, а плоды становятся горькими — это прямой сигнал: огурцы голодают. Не дожидайтесь этих симптомов!
Знаете ли вы, что обычный сорняк может заменить дорогие удобрения? Один из лучших вариантов — бршлицкая козья ножка (её ещё называют гусиной лапкой или керхаком).
Это растение не только способствует пищеварению и снимает отёки у людей, но и питает ваши огурцы всеми нужными веществами: азотом, калием, железом, бором, магнием, витамином С и даже марганцем. Настой из этой травы — натуральное суперудобрение, которое можно приготовить в ведре воды.
"Без питательных веществ это не сработает", — утверждают опытные садоводы.
И они правы.
Гусиная лапка предпочитает тенистые, влажные места: у заборов, под кустами, рядом с компостной кучей. Вы легко узнаете её по:
Если не нашли гусиную лапку — не беда. Подойдут и другие представители мирровых: самшит, болиголов и даже крапива.
Забудьте про магазинные средства. Всё, что нужно вашим огурцам, растёт рядом. Сорняки + вода = натуральный "овощной чай", который обеспечит богатый урожай и вкусные плоды.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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