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Растения, которые чувствуют вас: юго-запад дома знает всё о вашем браке

Эксперт по фэншуй Старун раскрыла, какие цветы привлекают любовь в жизнь
Садоводство

Можно ли повлиять на личную жизнь с помощью… цветов? Астролог и специалист по фэншуй Анастасия Старун уверена — да. Она выделила пять растений, которые способны привлечь любовь и укрепить уже существующие отношения.

Букет пионов
Фото: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Букет пионов

Речь идет о герани, спатифиллуме, пионах, маках и хризантемах. Именно они, по мнению эксперта, обладают сильной энергетикой, влияющей на романтическую сферу.

Где ставить цветы — важнее, чем кажется

Растения нужно размещать строго в юго-западной части жилища — именно этот сектор отвечает за любовь, брак и гармонию в отношениях.

Если цветок, поставленный в этом секторе, начинает вянуть или чахнуть, это может указывать на проблемы в паре. В таких случаях Старун советует убрать растение из этого угла — оно может передавать негатив и разрушать связь между партнерами.

А если живых цветов держать нельзя

В этом случае можно заменить растения картиной с изображением одного из благоприятных видов. Главное — повесить её в том же юго-западном секторе.

Однако есть и нюансы. Картина с пионами идеально помогает в поиске пары, но если отношения уже начались, такое изображение может внести напряжение.

"Как только личная жизнь наладится, изображение с пионами лучше передарить или продать — оно способно провоцировать ревность", — пояснила астролог.

Цветы в доме — это не только эстетика и уют, но и своеобразный "тест на отношения". Обратите внимание, как чувствует себя растение, и не исключено, что вы увидите отражение своего союза, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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