Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
13-летняя Алла-Виктория Киркорова временно заблокирована в TikTok
Водитель вправе не остановиться, если инспектор нарушает регламент
Рыжая окраска тигра и её роль в скрытности при охоте
Лучшие устройства для удаления шерсти домашних животных — обзор от специалистов по клинингу
Учёные из Монако ускорили восстановление кораллов тироксином
Диетолог Юлия Атаманова: матча подходит при плохой переносимости кофе и проблемах со сном
Рецепт лёгкого десерта с арбузом, дыней и маскарпоне на лето 2025
Политолог Васильев назвал блефом слова Трампа о секретном оружии против РФ
Почему малина плохо плодоносит: основные ошибки ухода и полива

Клубничные усы: почему июль — идеальное время для обновления грядки

Летний секрет садоводов: как в июле размножить клубнику усами и сэкономить на рассаде
3:29
Садоводство

Летняя жара может показаться не лучшим временем для посадки, но для клубники июль — один из самых подходящих месяцев для размножения. В это время усы активно формируют розетки, а тёплая почва помогает им быстро укореняться. Это шанс не только обновить посадки, но и расширить клубничную грядку, не потратив ни рубля на покупку саженцев.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Размножение усами — естественный и эффективный способ получить молодые, жизнеспособные кусты, которые уже на следующий сезон дадут урожай. Но есть важные нюансы: не каждый ус и не каждый куст подойдёт для этого.

Материнское растение имеет значение

Чтобы новые кусты получились крепкими и здоровыми, нужно начать с правильного выбора "родителя". Подходят только те кусты, которые в этом году хорошо плодоносили, не болели и выглядели крепкими. Если растение ослаблено, его усы передадут эти проблемы новому поколению.

Также не стоит брать усы от кустов старше трёх лет — они часто уже утратили силу, и полученная от них рассада будет слабой.

Какие усы брать и как с ними работать

Для размножения лучше всего использовать первые розетки на усах — те, что находятся ближе к кусту. Они появляются раньше других и успевают сформировать корневую систему до осенних похолоданий. Более дальние розетки можно удалить, чтобы не отвлекать ресурсы.

Выбирать место для укоренения розеток можно прямо рядом с материнским растением — слегка прижать их к рыхлой влажной почве. Если почва тяжёлая, стоит заранее перекопать её и внести перегной или компост, чтобы улучшить структуру.

Главное правило: не отделяйте розетку от куста, пока она не пустит собственные корни. Обычно это занимает 2-3 недели. За это время нужно следить за влажностью — полив должен быть регулярным, но без переувлажнения.

Пересадка и уход

Когда розетка обзавелась хорошими корешками, её можно пересаживать. Лучше всего подкапывать её вместе с небольшим комом земли — это уменьшит стресс и повысит шансы на успешную приживаемость.

Новое место должно быть солнечным, но на первое время потребуется защита от палящих лучей. Можно использовать лёгкое притенение — например, агроволокно или ветки с листвой. Это особенно важно в первые 7-10 дней после пересадки.

После посадки грунт вокруг розеток желательно замульчировать — подойдут солома, опилки или даже скошенная трава. Мульча удержит влагу и предотвратит перегрев почвы.

Подготовка к осени и результат

Уже к сентябрю молодые кусты окрепнут и будут готовы к зиме. При хорошем уходе они не только переживут холода, но и на следующий год начнут активно развиваться и плодоносить. При этом вы сэкономите на покупке рассады и получите новые, сильные кусты, полностью адаптированные к вашему участку.

Размножение клубники усами — один из самых простых и надёжных способов обновления грядки. Главное — не спешить и не обрезать усы до тех пор, пока розетка не окрепнет. Немного внимания — и уже через сезон вы сможете собирать ягоды с новых кустов, выращенных своими руками.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя
Недвижимость
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Последние материалы
13-летняя Алла-Виктория Киркорова временно заблокирована в TikTok
Водитель вправе не остановиться, если инспектор нарушает регламент
Рыжая окраска тигра и её роль в скрытности при охоте
Летний секрет садоводов: как в июле размножить клубнику усами и сэкономить на рассаде
Лучшие устройства для удаления шерсти домашних животных — обзор от специалистов по клинингу
Учёные из Монако ускорили восстановление кораллов тироксином
Диетолог Юлия Атаманова: матча подходит при плохой переносимости кофе и проблемах со сном
Рецепт лёгкого десерта с арбузом, дыней и маскарпоне на лето 2025
Политолог Васильев назвал блефом слова Трампа о секретном оружии против РФ
Почему малина плохо плодоносит: основные ошибки ухода и полива
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.