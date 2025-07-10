Клубничные усы: почему июль — идеальное время для обновления грядки

Летний секрет садоводов: как в июле размножить клубнику усами и сэкономить на рассаде

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Летняя жара может показаться не лучшим временем для посадки, но для клубники июль — один из самых подходящих месяцев для размножения. В это время усы активно формируют розетки, а тёплая почва помогает им быстро укореняться. Это шанс не только обновить посадки, но и расширить клубничную грядку, не потратив ни рубля на покупку саженцев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Размножение усами — естественный и эффективный способ получить молодые, жизнеспособные кусты, которые уже на следующий сезон дадут урожай. Но есть важные нюансы: не каждый ус и не каждый куст подойдёт для этого.

Материнское растение имеет значение

Чтобы новые кусты получились крепкими и здоровыми, нужно начать с правильного выбора "родителя". Подходят только те кусты, которые в этом году хорошо плодоносили, не болели и выглядели крепкими. Если растение ослаблено, его усы передадут эти проблемы новому поколению.

Также не стоит брать усы от кустов старше трёх лет — они часто уже утратили силу, и полученная от них рассада будет слабой.

Какие усы брать и как с ними работать

Для размножения лучше всего использовать первые розетки на усах — те, что находятся ближе к кусту. Они появляются раньше других и успевают сформировать корневую систему до осенних похолоданий. Более дальние розетки можно удалить, чтобы не отвлекать ресурсы.

Выбирать место для укоренения розеток можно прямо рядом с материнским растением — слегка прижать их к рыхлой влажной почве. Если почва тяжёлая, стоит заранее перекопать её и внести перегной или компост, чтобы улучшить структуру.

Главное правило: не отделяйте розетку от куста, пока она не пустит собственные корни. Обычно это занимает 2-3 недели. За это время нужно следить за влажностью — полив должен быть регулярным, но без переувлажнения.

Пересадка и уход

Когда розетка обзавелась хорошими корешками, её можно пересаживать. Лучше всего подкапывать её вместе с небольшим комом земли — это уменьшит стресс и повысит шансы на успешную приживаемость.

Новое место должно быть солнечным, но на первое время потребуется защита от палящих лучей. Можно использовать лёгкое притенение — например, агроволокно или ветки с листвой. Это особенно важно в первые 7-10 дней после пересадки.

После посадки грунт вокруг розеток желательно замульчировать — подойдут солома, опилки или даже скошенная трава. Мульча удержит влагу и предотвратит перегрев почвы.

Подготовка к осени и результат

Уже к сентябрю молодые кусты окрепнут и будут готовы к зиме. При хорошем уходе они не только переживут холода, но и на следующий год начнут активно развиваться и плодоносить. При этом вы сэкономите на покупке рассады и получите новые, сильные кусты, полностью адаптированные к вашему участку.

Размножение клубники усами — один из самых простых и надёжных способов обновления грядки. Главное — не спешить и не обрезать усы до тех пор, пока розетка не окрепнет. Немного внимания — и уже через сезон вы сможете собирать ягоды с новых кустов, выращенных своими руками.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

