Малину режете не тогда и не так: две вредные привычки, которые прижились на дачах

Агрономы: осенняя обрезка поросли ослабляет малину перед зимой

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — культура благодарная. При минимальном, но грамотном уходе она способна давать обильные, сладкие и крупные ягоды. Однако именно малина чаще других кустарников страдает от неправильной обрезки. В погоне за аккуратными рядами многие садоводы своими руками сокращают будущий урожай.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

В результате — ягоды становятся мельче, вкус ухудшается, а количество плодоносящих побегов уменьшается. Причина банальна: неверное понимание, когда и что обрезать. Ниже — две самые распространённые ошибки, которые нередко принимаются за "золотые правила".

Ошибка первая: поздняя обрезка после сбора урожая

Обрезать отплодоносившие побеги — это правильно. Но не в любое время. Многие удаляют стебли сразу после сбора урожая — в конце лета или начале осени. Казалось бы, всё логично: куст очищен, грядка аккуратная, малина готова к зиме. На практике же это может нанести вред.

Проблема в том, что в августе-сентябре растение продолжает активно работать. На побегах формируются и вызревают плодовые почки, которые закладывают урожай будущего года. Если в это время обрезать ветви, особенно с нарушением сроков, то почки не успевают окончательно сформироваться или вызреть. И если после этого ударят морозы, они могут просто подмерзнуть.

Правильный подход — оставить обрезку до весны. Идеально — провести её до начала сокодвижения. Весной чётко видно, какие побеги вымерзли, какие остались живыми, и можно принять обоснованное решение, не работая вслепую.

Ошибка вторая: вырезка молодой поросли осенью

Осенью малиновые грядки порой напоминают заросли. Многие садоводы с энтузиазмом берутся за секатор и избавляются от молодой поросли, полагая, что она загущает посадку и "тянет на себя питание". Это одна из самых опасных ошибок.

На самом деле молодые побеги, появляющиеся в конце лета и начале осени, играют важную роль. Они участвуют в фотосинтезе, накапливая питательные вещества и подпитывая корневую систему. Пик роста корней приходится именно на август, и к этому моменту зелёная масса активно "кормит" корневище. Если убрать её осенью — растение не успевает накопить ресурсы, ослабляется и уходит в зиму с дефицитом питания.

Лучшее решение — оставить всю здоровую поросль до весны. Весной можно будет спокойно проанализировать, какие побеги развиваются хорошо, а какие стоит удалить. Такой подход не только сохраняет куст сильным, но и увеличивает количество плодоносящих стеблей в будущем сезоне.

Как обрезать малину правильно

Обрезка — важный этап ухода, но она должна быть разумной и своевременной. Все отплодоносившие побеги действительно нужно удалять, но делать это лучше весной, до начала сокодвижения. Молодую поросль, особенно сильную и здоровую, трогать осенью не стоит — она даст основной урожай в следующем году.

Малина любит внимание, но не вмешательство "вслепую". Уважительное отношение к её циклам развития — это залог щедрого и вкусного урожая.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

