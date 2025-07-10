Не треснет и не загрубеет: вот как поливать свёклу, чтобы она выросла на зависть соседям

Агрономы: поверхностный полив в июле портит вкус и форму свёклы

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хороший урожай свеклы — мечта любого огородника. Но на практике вместо сочных, сладких корнеплодов нередко вырастают жёсткие, вялые и даже горчащие клубни с грубыми волокнами. Визуально они могут выглядеть нормально, но при нарезке или варке быстро становится ясно: что-то пошло не так.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свекла на грядке

Проблема, как ни странно, редко кроется в сортах, удобрениях или болезнях. Главная ошибка большинства дачников — неправильный полив в июле. Именно в этом месяце формируется основная масса корнеплода, и даже небольшие промахи с влажностью могут испортить весь результат.

Часто, понемногу и… впустую

На первый взгляд, частый полив кажется правильным решением. Особенно в жаркие дни хочется "освежить" растения как можно чаще. Но когда вода смачивает только верхний слой почвы, толку от этого почти нет.

Поверхностный полив заставляет корни тянуться к влаге вверх, а не развиваться вглубь. В результате свекла формирует неправильную корневую систему — корнеплод получается разветвлённым, уродливым и с пустотами. Вкус при этом тоже страдает: недоразвитые участки получаются водянистыми, без характерной сладости.

Намного опаснее ситуация, когда после длительной засухи огородник внезапно решает "напоить" растения и заливает грядки до луж. Такой резкий перепад влажности — стресс для свеклы. Она начинает резко увеличиваться в объёме, корнеплод трескается, а мякоть становится грубой и волокнистой.

Как поливать правильно

Ключ к хорошему урожаю — стабильная и глубокая влажность. В июле свекле требуется особенно внимательный подход: именно сейчас она активно наливается и закладывает вкус.

Оптимальная частота полива — примерно раз в 5-7 дней, в зависимости от температуры воздуха и осадков. Главное — не частота, а глубина: вода должна проникать минимум на 20-25 сантиметров, чтобы достичь основных корней. Проверить это просто: спустя пару часов после полива выкопайте небольшую ямку — почва на глубине 10 сантиметров должна быть сырой.

Лучше всего подходит бороздковый полив — по неглубоким канавкам вдоль рядков. Такой способ позволяет воде поступать медленно и равномерно. Дождевание, напротив, охлаждает листву и размывает верхний слой почвы, не давая влаге дойти до корней.

Мульча — лучший союзник

Чтобы свекла не страдала от пересушивания и перегрева, после каждого полива грядки стоит замульчировать. Подойдёт скошенная трава, компост или солома — слой толщиной 5-7 сантиметров.

Мульча выполняет сразу несколько функций: она удерживает влагу, защищает почву от солнца, предотвращает образование твёрдой корки и трещин. В условиях жаркого июля это особенно важно — без защиты почва быстро пересыхает, а значит, всё старание с поливом пойдёт насмарку.

Чтобы получить нежную и сладкую свеклу без грубых волокон и горечи, достаточно запомнить главное: никаких крайностей. Ни поверхностного полива "по верхам", ни внезапных заливов после засухи. Только умеренность, регулярность и глубокая влага.

Соблюдение этих простых правил позволит вам не только сохранить урожай, но и добиться того самого вкуса, за который мы любим свёклу — насыщенного, сладкого, без колец и лишней жёсткости.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

