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В этом году останетесь без смородины: зелени будет море, а ягод — с гулькин нос

Агрономы: избыток азота приводит к росту листвы вместо ягод у смородины
4:06
Садоводство

Черная смородина — один из самых любимых ягодных кустарников у российских садоводов. Она неприхотлива, хорошо переносит холодные зимы и ежегодно радует плодами. Однако не всё так просто: многие дачники жалуются, что ягоды мельчают, кусты слабеют, а урожайность падает. На первый взгляд, с кустами всё в порядке, но в реальности они дают максимум зелени и минимум плодов.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Причина часто кроется в ошибках, которые накапливаются годами. Это не болезни, не вредители и даже не климат. Всё гораздо банальнее — неправильный уход. Ниже разберём три распространённые ошибки, из-за которых смородина превращается в бесполезный зелёный куст.

Ошибка первая: неправильное место для посадки

Один из самых частых просчётов — посадка черной смородины на открытом, ярко освещённом участке. Кажется логичным: больше солнца — слаще ягоды. Но на деле куст страдает от жары.

Черная смородина чувствует себя лучше в полутени. Её поверхностные корни очень чувствительны к перегреву, особенно в разгар лета. Под прямыми лучами солнца верхний слой почвы прогревается до такой степени, что корневая система просто "сваривается". Это сказывается на размере ягод — они становятся мельче, вкус теряется, урожай заметно снижается.

Если на участке нет полутенистого места, можно прибегнуть к мульчированию. Слой органической мульчи вокруг кустов помогает регулировать температуру почвы и удерживает влагу, что критично в засушливые периоды.

Ошибка вторая: чрезмерные подкормки

Черная смородина плохо переносит перекорм. Часто огородники стараются "угостить" куст всем подряд — аммиачной селитрой, мочевиной, навозом, перегноем. В итоге — пышная зелень и почти полное отсутствие ягод.

Смородине не нужно много азота, особенно в период завязывания плодов. Чрезмерное количество удобрений приводит к тому, что растение тратит силы на рост побегов и листвы, а не на плодоношение. Особенно вредны свежие органические подкормки — они могут привести к ожогам корней и изменению кислотности почвы.

Оптимальная стратегия — умеренное внесение комплексных минеральных удобрений в нужное время. Весной можно добавить немного азота, но к началу цветения стоит перейти на фосфорно-калийные смеси. Это поможет кусту сформировать качественные ягоды.

Ошибка третья: обрезка "по привычке"

Многие садоводы ежегодно обрезают молодые побеги, считая это обязательным этапом ухода. Но у смородины всё иначе: на этих побегах как раз и формируется основной урожай.

Удаляя кончики молодых ветвей, вы фактически срезаете будущие ягоды. Такие действия ослабляют куст, мешают ему нарастить нужный объём плодоносящих побегов. В результате к началу сезона растение остаётся без перспективной основы для урожая.

Лучше сосредоточиться на удалении старых, одревесневших ветвей, которым больше четырёх-пяти лет. Это простимулирует рост новых побегов и поможет омолодить куст. Молодые ветви, напротив, следует сохранять как можно дольше — именно они отвечают за количество и качество ягод.

Как получить щедрый урожай

Чтобы черная смородина радовала крупными, сладкими и ароматными ягодами, важно соблюдать простые, но важные правила:

  • выбирайте полутенистые участки;

  • избегайте перегрева почвы — помогает мульча;

  • подкармливайте умеренно и по сезону;

  • не обрезайте бездумно молодые побеги.

Эти советы не требуют больших затрат и усилий, но могут заметно повлиять на урожай. Смородина — благодарное растение: стоит лишь немного скорректировать уход, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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