Банан без морщин: секреты вечной молодости тропического фрукта

Бананы давно стали неотъемлемой частью рациона миллионов людей, но есть у них один минус — они очень быстро темнеют. Удивительно, но даже холодильник или фольга не спасают от этой проблемы. А вот современные исследования и простые бытовые хитрости — вполне могут.
Учёные из Великобритании разработали метод GEiGS — это технология, которая позволяет вмешиваться в работу отдельных генов банана, не внедряя при этом чужеродную ДНК. Фактически, она "отключает" гены, отвечающие за потемнение кожуры. В результате банан дольше остаётся жёлтым, вкусным и пригодным для употребления. Эта технология потенциально может значительно сократить количество пищевых отходов и облегчить хранение плодов в торговых сетях.
Пока одни исследуют ДНК банана, другие обратились к природе. Китайские специалисты предложили использовать хитозан — вещество, получаемое из панцирей морских животных. Его антимикробные свойства позволяют создать тонкую плёнку на поверхности фрукта, которая защищает его от микробов и замедляет процесс созревания. Покрытие абсолютно безопасно и может даже съедаться вместе с плодом.
Если вы не хотите экспериментировать с наукой, есть и классические методы, которые по-прежнему актуальны:
Даже без высоких технологий сохранить бананы свежими и красивыми вполне возможно. Но если к простым советам добавить достижения современной науки, результат будет ещё заметнее.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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