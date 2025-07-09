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Банан без морщин: секреты вечной молодости тропического фрукта

Учёные из Великобритании разработали технологию GEiGS для продления свежести бананов
2:11
Садоводство

Бананы давно стали неотъемлемой частью рациона миллионов людей, но есть у них один минус — они очень быстро темнеют. Удивительно, но даже холодильник или фольга не спасают от этой проблемы. А вот современные исследования и простые бытовые хитрости — вполне могут.

Бананы
Фото: creativecommons.org by Steve Hopson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Бананы

Генетика на страже свежести

Учёные из Великобритании разработали метод GEiGS — это технология, которая позволяет вмешиваться в работу отдельных генов банана, не внедряя при этом чужеродную ДНК. Фактически, она "отключает" гены, отвечающие за потемнение кожуры. В результате банан дольше остаётся жёлтым, вкусным и пригодным для употребления. Эта технология потенциально может значительно сократить количество пищевых отходов и облегчить хранение плодов в торговых сетях.

Натуральный барьер от потемнения

Пока одни исследуют ДНК банана, другие обратились к природе. Китайские специалисты предложили использовать хитозан — вещество, получаемое из панцирей морских животных. Его антимикробные свойства позволяют создать тонкую плёнку на поверхности фрукта, которая защищает его от микробов и замедляет процесс созревания. Покрытие абсолютно безопасно и может даже съедаться вместе с плодом.

Проверенные способы, которые работают

Если вы не хотите экспериментировать с наукой, есть и классические методы, которые по-прежнему актуальны:

  • Храните бананы отдельно от других фруктов, особенно от тех, что выделяют много этилена, например, яблок.
  • Используйте специальные крючки или держатели, чтобы фрукты не лежали на поверхности — так они меньше повреждаются.
  • Оборачивайте черенки плёнкой — это уменьшает выработку этилена и замедляет созревание.
  • Держите бананы при комнатной температуре — в холодильнике кожура темнеет быстрее.

Даже без высоких технологий сохранить бананы свежими и красивыми вполне возможно. Но если к простым советам добавить достижения современной науки, результат будет ещё заметнее.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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