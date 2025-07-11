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Сырые дрова вредят дымоходу и расходуют топливо — вот как понять, что они ещё не готовы

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3:32
Садоводство » Советы

Наверняка у каждого дачника есть дрова. Знали ли вы, что сырые дрова не только хуже горят, но и могут вызвать проблемы с дымоходом и вывести ваши планы на зиму на «нет». В этой статье мы рассмотрим методики определения влажности дров и дадим полезные советы по их выбору.

Дрова
Фото: Own work by Feci1024, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дрова

Зачем важен уровень влажности дров?

Уровень влажности дров существенно влияет на их горение. Сырые дрова содержат высокое количество влаги, что делает их трудными для розжига и приводит к образованию большого количества дыма. Кроме того, такой дым может забивать дымоход и ухудшать тягу. Напротив, сухие дрова горят быстрее и эффективнее, выдавая больше тепла, что делает их наиболее предпочтительными для использования в каминах, печах и кострах.

Признаки, по которым можно определить уровень влажности дров

Внешний вид  

  • Сухие дрова: часто имеют трещины на поверхности, могут быть неоднородной текстуры и цвета, а также отпадают отдельные кусочки коры.
  • Сырые дрова: выглядят более гладкими и блестящими, наиболее заметны потеки сока на поверхности, поверхность может быть влажной.

Звук при стуке  

  • Сухие дрова: при ударе друг о друга издают четкий и звонкий звук.
  • Сырые дрова: производят менее резкий, глухой звук при столкновении, что указывает на высокую плотность из-за влаги.

Цвет  

  • Сухие дрова: чаще всего имеют светлый оттенок, особенно если это хвойные породы (сосна, ель).
  • Сырые дрова: будут иметь темный цвет, так как их поверхность насыщена влагой.

Тест на влажность  

  • Если у вас есть влага, вы можете использовать тест на влажность, который можно купить в магазине или сделать самостоятельно. С помощью такого прибора можно быстро и точно определить уровень влажности дров.

Проверка на запах  

  • Сухие дрова часто имеют легкий древесный запах и не имеют затхлого аромата.
  • Сырые дрова могут отдавать запах плесени или гнили.

Как правильно хранить дрова, чтобы они оставались сухими?

Выбор места хранения  

  • Храните дрова под навесом или в сухом месте, защищенном от дождя и снега. Не размещайте дрова на земле, так как почва впитывает влагу. Лучше использовать поддоны или специальные подставки.

Правильная организация стога  

  • Убедитесь, что дрова уложены с достаточной вентиляцией — оставьте между рядами небольшие пространства, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Это поможет дровам быстро высыхать и уменьшит вероятность гнили.

Закрытие сверху  

  • Обычно верхнюю часть стога следует накрывать, чтобы защитить дрова от дождя. Используйте водоотталкивающие материалы, но не накрывайте плотно, чтобы избежать конденсата.

Проведение регулярной проверки  

  • Периодически проверяйте дрова, следите за их состоянием, особенно в весенний и осенний периоды, когда вероятность получения влаги наивысшая.

Определение уровня влажности дров имеет огромное значение для их эффективного использования и поддержания оптимального тепла в вашем доме. Используя приведенные выше методы, вы сможете без проблем выявить, сухие ли ваши дрова, и при необходимости предпринять необходимые меры для их хранения. 

Уточнения

Дрова́ — куски дерева, лесоматериалы, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре с целью получения тепла и света.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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