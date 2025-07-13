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Простой способ защитить грядки от слизней — работает безотказно

Против слизней и улиток рекомендовали золу, табачную пыль и улицид
2:07
Садоводство

Выращиваете огурцы, клубнику или капусту? Тогда будьте начеку: слизни и улитки могут оставить вас без урожая. Эти прожорливые моллюски обожают молодую зелень, ягоды и овощи — выгрызают мякоть и оставляют плоды с дырками, непригодные ни для еды, ни для продажи.

Грядки, огород, сад
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грядки, огород, сад

Но хорошая новость есть: прогнать этих вредителей с участка проще, чем кажется.

Почему слизни и улитки опасны

  • Они поедают молодые листья и стебли, тормозя рост культур

  • Повреждают корнеплоды, особенно картофель и морковь

  • Прогрызают ягоды, особенно клубнику, оставляя в ней слизь и ходы

  • Могут прятаться в плодах, выедая их изнутри

Если не начать борьбу заранее, они расплодятся и превратят ваши грядки в пустыню.

Главное правило — не ждать, пока станет поздно

Обработку лучше начинать в самом начале сезона, как только появились первые посадки. Иначе летом бороться с моллюсками будет намного труднее.

Что делать: пошаговая защита грядок

1. Уберите укрытия вредителей

Слизни любят прятаться:

  • В зарослях травы

  • Под досками и камнями

  • Под ведрами, ящиками, старыми укрывными материалами

Всё это стоит убрать — так вы лишите их тени и влажных "убежищ".

2. Регулярно пропалывайте грядки

Чем реже сорняки — тем меньше шансов, что моллюски устроятся в тени листьев. Прополка — это не только для красоты, но и мощная профилактика против вредителей.

3. Посыпьте грядки защитными средствами

Слизни терпеть не могут пересыпчатые, колючие и пахучие материалы:

  • Зола

  • Табачная пыль

  • Улицид и другие специальные препараты от моллюсков

Просто посыпьте вокруг растений — и слизни не рискнут ползти к ним.

Бонус: что ещё можно использовать

  • Сухой песок, известь-пушонка, опилки — создают барьер

  • Кофейная гуща — отпугивает запахом

  • Медные ленты или проволока — моллюски избегают соприкосновения с металлом

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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