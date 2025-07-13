Простой способ защитить грядки от слизней — работает безотказно

Выращиваете огурцы, клубнику или капусту? Тогда будьте начеку: слизни и улитки могут оставить вас без урожая. Эти прожорливые моллюски обожают молодую зелень, ягоды и овощи — выгрызают мякоть и оставляют плоды с дырками, непригодные ни для еды, ни для продажи.
Но хорошая новость есть: прогнать этих вредителей с участка проще, чем кажется.
Они поедают молодые листья и стебли, тормозя рост культур
Повреждают корнеплоды, особенно картофель и морковь
Прогрызают ягоды, особенно клубнику, оставляя в ней слизь и ходы
Могут прятаться в плодах, выедая их изнутри
Если не начать борьбу заранее, они расплодятся и превратят ваши грядки в пустыню.
Обработку лучше начинать в самом начале сезона, как только появились первые посадки. Иначе летом бороться с моллюсками будет намного труднее.
Слизни любят прятаться:
В зарослях травы
Под досками и камнями
Под ведрами, ящиками, старыми укрывными материалами
Всё это стоит убрать — так вы лишите их тени и влажных "убежищ".
Чем реже сорняки — тем меньше шансов, что моллюски устроятся в тени листьев. Прополка — это не только для красоты, но и мощная профилактика против вредителей.
Слизни терпеть не могут пересыпчатые, колючие и пахучие материалы:
Зола
Табачная пыль
Улицид и другие специальные препараты от моллюсков
Просто посыпьте вокруг растений — и слизни не рискнут ползти к ним.
Сухой песок, известь-пушонка, опилки — создают барьер
Кофейная гуща — отпугивает запахом
Медные ленты или проволока — моллюски избегают соприкосновения с металлом
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?