Цветут — а плодов нет: что делать с пустоцветом на огурцах

Способ прищипывания помогает избавиться от пустоцвета на огурцах

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник хотя бы раз сталкивался с этим обидным разочарованием: огурцы вовсю цветут, куст пышный, зелёный, а завязей — ноль. Всё дело в пустоцветах. Они пугают, особенно начинающих огородников, но бояться их не нужно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Важно понять одно: пустоцвет — не враг, но если женских цветов не появляется — пора вмешаться.

Что такое пустоцвет и зачем он нужен

Пустоцвет — это мужской цветок. Он не даёт завязи, зато выделяет пыльцу, без которой женские цветы не смогут образовать плоды.

Важно:

Даже на самоопыляемых гибридах пустоцветы могут появляться — это естественный процесс.

Однако если куст "зависает" на стадии мужского цветения, а женские бутоны не спешат появляться, растению стоит слегка помочь.

Как исправить ситуацию: прищипывание вершины

Проверенный дачный приём — прищипка главного стебля.

Что делать:

Когда появились первые пустоцветы, но нет ни одного женского цветка — просто прищипните макушку основного стебля. Это простое действие "заставит" растение перенаправить силы в боковые побеги.

Когда и где прищипывать:

Не ниже 3-4 настоящего листа. Иначе растение может приостановить рост полностью.

Что будет дальше

Через несколько дней из боковых пазух начнут появляться женские цветы с завязями. А с ними — и долгожданные огурчики. Опытные дачники давно применяют этот приём, и он работает стабильно.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

