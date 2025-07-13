Цветут — а плодов нет: что делать с пустоцветом на огурцах

Каждый дачник хотя бы раз сталкивался с этим обидным разочарованием: огурцы вовсю цветут, куст пышный, зелёный, а завязей — ноль. Всё дело в пустоцветах. Они пугают, особенно начинающих огородников, но бояться их не нужно.
Важно понять одно: пустоцвет — не враг, но если женских цветов не появляется — пора вмешаться.
Пустоцвет — это мужской цветок. Он не даёт завязи, зато выделяет пыльцу, без которой женские цветы не смогут образовать плоды.
Важно:
Даже на самоопыляемых гибридах пустоцветы могут появляться — это естественный процесс.
Однако если куст "зависает" на стадии мужского цветения, а женские бутоны не спешат появляться, растению стоит слегка помочь.
Проверенный дачный приём — прищипка главного стебля.
Что делать:
Когда появились первые пустоцветы, но нет ни одного женского цветка — просто прищипните макушку основного стебля. Это простое действие "заставит" растение перенаправить силы в боковые побеги.
Когда и где прищипывать:
Не ниже 3-4 настоящего листа. Иначе растение может приостановить рост полностью.
Через несколько дней из боковых пазух начнут появляться женские цветы с завязями. А с ними — и долгожданные огурчики. Опытные дачники давно применяют этот приём, и он работает стабильно.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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