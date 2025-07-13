Красивый, но коварный: чем опасен вьюнок и как с ним бороться

Методы борьбы с вьюнком: выкопка, мульчирование и контроль цветения

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд вьюнок — очаровательный цветочек. Его нежные бело-розовые венчики, вьющиеся стебли — всё будто создано для красоты. Но на деле это один из самых злостных сорняков, способный буквально задушить ваш огород.

Фото: commons.wikimedia.org by David Perez, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вьюнок

Если вовремя не принять меры, вред будет серьёзным: вьюнок лишает культурные растения света, влаги и питательных веществ, а ещё - расползается с пугающей скоростью.

Почему вьюнок так опасен

Он стремительно разрастается.

Использует заборы, опоры, стебли других растений, чтобы взобраться повыше и заблокировать свет.

Плетётся по грядкам.

Обвивает стебли помидоров, перцев, огурцов — не даёт им нормально расти.

Забирает всё.

Впитывает влагу и питательные вещества из почвы, оставляя овощи на "голодном пайке".

Долго живёт.

Даже если один сезон пропустить, его семена могут "спрятаться" в почве на годы, а потом снова взойти.

Как бороться со вьюнком: 3 действенных способа

1. Не дайте ему зацвести

Главное правило — не дать вьюнку выпустить семена. Один куст может "раздать" сотни, а то и тысячи семян, которые легко прорастают спустя годы. Увидели бутоны — срезайте без жалости.

2. Постоянно выкапывайте

Простая прополка не поможет. У вьюнка мощная корневая система. Его нужно выкапывать с корнем, причём делать это регулярно — каждую неделю. Только настойчивость даст результат.

3. Используйте укрывной материал

На самых "заражённых" участках грядки можно накрыть тёмной агроплёнкой. Растения при этом высаживают в прорези. Без света вьюнок не выживет — это один из самых быстрых способов избавиться от него.

Уточнения

Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).



