Красивый, но коварный: чем опасен вьюнок и как с ним бороться

На первый взгляд вьюнок — очаровательный цветочек. Его нежные бело-розовые венчики, вьющиеся стебли — всё будто создано для красоты. Но на деле это один из самых злостных сорняков, способный буквально задушить ваш огород.
Если вовремя не принять меры, вред будет серьёзным: вьюнок лишает культурные растения света, влаги и питательных веществ, а ещё - расползается с пугающей скоростью.
Он стремительно разрастается.
Использует заборы, опоры, стебли других растений, чтобы взобраться повыше и заблокировать свет.
Плетётся по грядкам.
Обвивает стебли помидоров, перцев, огурцов — не даёт им нормально расти.
Забирает всё.
Впитывает влагу и питательные вещества из почвы, оставляя овощи на "голодном пайке".
Долго живёт.
Даже если один сезон пропустить, его семена могут "спрятаться" в почве на годы, а потом снова взойти.
Главное правило — не дать вьюнку выпустить семена. Один куст может "раздать" сотни, а то и тысячи семян, которые легко прорастают спустя годы. Увидели бутоны — срезайте без жалости.
Простая прополка не поможет. У вьюнка мощная корневая система. Его нужно выкапывать с корнем, причём делать это регулярно — каждую неделю. Только настойчивость даст результат.
На самых "заражённых" участках грядки можно накрыть тёмной агроплёнкой. Растения при этом высаживают в прорези. Без света вьюнок не выживет — это один из самых быстрых способов избавиться от него.
Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?