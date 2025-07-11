Необычный способ полива, который спасёт картофельные грядки от гибели — проверено в жару

Почему пожелтела картофельная ботва и что с этим делать — важный совет перед сбором урожая

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Картофель — один из самых любимых и широко культивируемых овощей в наших садах. Однако, как и любое растение, он подвержен различным проблемам, и одной из самых распространенных является преждевременное пожелтение ботвы. Это явление может быть связано с множеством факторов, и важно знать, как на них реагировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Возможные причины пожелтения картофельной ботвы

Недостаток влаги

Картофель требует достаточного количества воды, особенно в период роста. Недостаток влаги может привести к тому, что листья начнут желтеть и высыхать.

Избыточный полив

С другой стороны, избыток влаги также может способствовать желтению. Если почва забита водой и не имеет хорошего дренажа, корни картофеля могут начать гнить, что также отражается на состоянии ботвы.

Дефицит или избыток питательных веществ

Недостаток азота, фосфора и калия может вызывать пожелтение ботвы. Также избыток удобрений, особенно азота, может привести к тому, что ботва будет расти слишком быстро, а потом неожиданно начнет желтеть.

Болезни и вредители

Различные заболевания, такие как фитофтора, вирусные инфекции и грибковые болезни, могут вызывать пожелтение. Вредители, такие как проволочник или картофельный жук, также могут повредить корни и стебли, что отрицательно скажется на здоровье растения.

Погодные условия

Резкие перепады температур, сильные дожди или засуха могут негативно сказаться на состоянии картофеля. Неподходящие климатические условия могут вызвать стресс у растений, приводя к пожелтению ботвы.

Что делать, если картофельная ботва желтеет?

Проверьте уровень влажности

Если картофельная ботва начинает желтеть, первым делом проверьте влажность почвы. Убедитесь, что почва не переувлажнена и обладает хорошим дренажом. Если почва сухая, обеспечьте регулярный полив, но не переусердствуйте.

Анализируйте удобрения

Проверьте, не слишком ли много удобрений вы применяете, и регулируйте их использование. Для картофеля рекомендуется вносить удобрения с правильными пропорциями. Если ботва начинает желтеть, возможно, стоит переключиться на менее концентрированные формулы или сократить количество вносимых удобрений.

Проводите осмотр на наличие болезней и вредителей

Регулярно осматривайте растения на наличие признаков болезней или вредителей. При обнаружении повреждений применяйте соответствующие меры, такие как лечение фунгицидами или инсектицидами.

Регулируйте условия выращивания

Если вы заметили, что пожелтение произошло из-за неблагоприятных погодных условий, постарайтесь минимизировать стресс для растения, укрывая его от прямых солнечных лучей или обеспечивая защиту от сильного ветра.

Срезайте пораженные листья

Если ботва сильно повреждена, можно аккуратно срезать пожелтевшие или засохшие листья. Это поможет растению сосредоточить свои силы на новых побегах и сохраняя силы для формирования клубней.

Пожелтение картофельной ботвы — это сигнал о том, что с растением что-то не так. Важно своевременно выявлять причины и принимать меры для исправления ситуации. Регулярный уход, контроль за поливом, правильное внесение удобрений и защита от болезней и вредителей помогут вам достичь хорошего урожая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

