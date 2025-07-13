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Уничтожает урожай? Медведку можно выгнать одной хитростью

Осенняя перекопка и навоз помогут избавиться от медведки на участке
1:51
Садоводство

Если на грядках вдруг начали вянуть растения, а в земле появились свежие ходы — это тревожный знак. Скорее всего, на вашем участке завелась медведка — один из самых прожорливых и коварных вредителей огорода. К счастью, прогнать её можно без химии и затрат, нужно лишь вовремя применить несколько простых приёмов.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Как понять, что медведка уже здесь

  • Растения ни с того ни с сего начинают чахнуть, как будто их подрезали у корня.

  • В земле — будто "подземные тоннели", мягкие ходы.

  • При поливе почва проседает, а ростки легко вытаскиваются из земли.

Если вы замечаете хотя бы пару признаков — пора действовать!

Перекапывайте грядки осенью — это важно

Осеннее рыхление грядок — не просто "по правилам". Это способ уничтожить яйца и личинки медведки. Вывернутые на холодную поверхность, они не переживут морозы. Чем глубже и тщательнее перекопаете — тем меньше вредителей останется.

Навозная ловушка — хитрость со смыслом

Осенью выкопайте несколько небольших ямок на участке и заложите туда свежий навоз. Медведка любит тепло и запах органики — она с удовольствием поселится в таком "отеле". А вот в октябре или ноябре эту ловушку нужно будет вскрыть и рассыпать — спрятавшиеся внутри вредители погибнут от холода.

Домашняя приманка против медведки

Если вредитель не унимается, можно применить проверенное средство:

Вам понадобится:

  • 1 кг сваренного в подсоленной воде зерна

  • 50 г карбофоса

  • 30 мл подсолнечного масла

Перемешайте всё, разложите в небольшие углубления на грядках. Медведка обязательно привлечётся запахом, но такое "угощение" окажется для неё смертельным.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. В семейство входит более 110 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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