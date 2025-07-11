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Время для смородины: как обрезка в июле превратит ваш куст в фруктовую машину

Опытные дачники выбирают именно июль для обрезки смородины
3:25
Садоводство » Советы

Смородина славится не только своими вкусными ягодами, но и неприхотливостью в уходе. Однако правильная обрезка играет ключевую роль в формировании урожая и здоровья растений. Июльская обрезка смородины часто остается за рамками обсуждений, но именно в этот период можно добиться значительных результатов. 

Чёрная смородина
Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Зачем нужна обрезка смородины в июле?

Формирование куста  

Июль — это время, когда у смородины активно растут побеги. Обрезка в этот период позволяет сформировать правильную структуру куста, улучшая доступ света и воздуха к ягодам, что в свою очередь ведет к повышению урожайности.

Удаление больных и повреждённых веток  

Летнее время — отличное время для удаления засохших, больных или поврежденных видео. Это поможет предотвратить распространение болезней и улучшить общее состояние кустарника.

Устранение переуплотнённости  

Чрезмерно загущенные кусты могут плохо плодоносить. Обрезка поможет устранить лишние побеги, улучшая циркуляцию воздуха и снижая риск появления грибковых заболеваний.

Стимуляция роста новых побегов  

Летняя обрезка способствует активному росту новых побегов, которые начнут давать урожай в следующем сезоне. Таким образом, вы создадите основу для будущего богатого урожая.

Когда и как обрезать смородину в июле?

Обрезку смородины можно проводить в начале июля, когда растения находятся в активной фазе роста. Вот несколько советов о том, как правильно провести обрезку:

Подготовьте инструменты  

Вам понадобятся острые секаторы или ножницы, чтобы избежать повреждений на растении. Обязательно дезинфицируйте инструменты, чтобы предотвратить распространение болезней.

Определите, что нужно удалить  

Проведите визуальный осмотр куста. Удалите всё: 

  • Засохшие и больные ветки.
  • Старые и неэффективные побеги (обычно старше 4-х лет).
  • Слишком длинные или плохо развивающиеся побеги.

Соблюдайте правильный угол реза  

Все срезы должны быть сделаны под углом 45 градусов. Это способствует быстрому заживлению и предотвращает попадание болезней.

Не переусердствуйте  

Обрезка должна быть умеренной. Удаляйте не более трети от общей массы кустарника, иначе это может негативно сказаться на здоровье растения.

Оптимизация плотности куста  

Оставляйте около 5-6 сильных и молодых побегов на куст, чтобы обеспечить оптимальное плодоношение.

Уход за смородиной после обрезки

После обрезки важно правильно ухаживать за растением:

Полив  

Смородина нуждается в достаточном количестве влаги, особенно после обрезки. Регулярный полив поможет растению восстановиться после стресса.

Подкормка  

Летняя обрезка — это хорошая возможность для подкормки растения. Используйте комплексные удобрения или органические составы, чтобы обеспечить смородину всеми необходимыми питательными веществами.

Профилактика болезней  

Научитесь выявлять признаки болезней и следуйте профилактическим мерам, таким как регулярная обработка фунгицидами в зависимости от региона и особенностей климата.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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