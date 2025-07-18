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Растут даже на бедной земле: три неприхотливых цветка, которые превращают дачу в сказку

Лучшие декоративные растения для начинающего садовода
Садоводство

Мечтаете о пышном, ярком цветнике, который не потребует долгих часов ухода каждую неделю? Забудьте про рассаду, выкапывание луковиц и капризные растения. Всё, что нужно — грамотно подобрать неприхотливые многолетники.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by 3268zauber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветы

Речь пойдёт не о розах или гладиолусах, а о действительно выносливых и красивых представителях цветочного мира, которые стабильно радуют цветением из года в год.

Лилейник — "цветок для ленивых"

Это одно из самых благодарных растений:

  • Не боится жары и кратковременной засухи;

  • Мирится почти с любой почвой;

  • Не требует регулярного полива (только в засуху);

  • Цветёт обильно и долго — за счёт огромного количества бутонов.

Каждый цветок живёт всего день, но их так много, что эффект продолжается неделями. Сортов — десятки: от нежных пастельных до экзотических расцветок.

Хоста — декоративная королева тени

Хоста украсит даже самый тенистый уголок сада:

  • Оценят тень и полутень, где другие растения чахнут;

  • Ценится не за цветы, а за крупные и выразительные листья;

  • Листва — разнообразных оттенков зелёного, с белыми, жёлтыми каемками и пятнами;

  • Образует мощные кусты, которые становятся краше с каждым годом.

Весной хосты одними из первых выходят из земли и радуют садовода свежей зеленью.

Очиток видный — поздний фейерверк в саду

Настоящее украшение конца сезона:

  • Идеален для солнечных мест;

  • Засухоустойчив, не боится бедных почв;

  • Формирует аккуратный куст с сочными листьями;

  • В августе-сентябре покрывается плоскими шапками цветов (розовые, белые, малиновые, пурпурные);

  • Привлекает бабочек и пчёл.

Даже зимой его засохшие соцветия под инеем украшают сад.

Как посадить и ухаживать

  • Выберите подходящее место: лилейники и очитки — на солнце, хосты — в тень.

  • Посадите с запасом пространства — со временем растения разрастаются.

  • В каждую лунку добавьте немного компоста.

  • В первый сезон следите за влажностью почвы.

  • На следующий год — только минимальный уход: весной срезать старую листву, по желанию — делить разросшиеся кусты.

Эти три растения создадут декоративный эффект на десятилетия, практически без вашего участия. Сад станет не только красивым, но и лёгким в уходе.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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