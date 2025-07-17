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Секретный состав для освобождения садовых дорожек: как уксус и соль справляются с зелеными захватчиками

Как убрать сорняки между плитками в саду без химии
1:49
Садоводство

Садовые дорожки часто превращаются в поле битвы — зелёные захватчики пробиваются даже сквозь плотную плитку. К счастью, бороться с ними можно просто, безопасно и без затрат на агрессивную химию.

тротуарная плитка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тротуарная плитка

Три обычных ингредиента, которые есть почти в каждом доме, отлично справляются с этой задачей: уксус, поваренная соль и жидкое мыло.

Эффективный домашний раствор

Для приготовления натурального гербицида потребуется:

  • 2 литра 9% столового уксуса

  • 50 граммов поваренной соли

  • 1 столовая ложка жидкого мыла

Сначала хорошо перемешайте уксус с солью, а затем добавьте мыло. Последний компонент позволяет смеси лучше прилипать к поверхности сорняков и усиливает эффект.

Как и когда обрабатывать

Готовый раствор лучше всего наносить с помощью пульверизатора, направляя его строго под корень и на листья сорных растений. Особенно тщательно обрабатывайте крепкие, взрослые стебли.

Важно: опрыскивание должно проводиться в сухую и солнечную погоду. Влага на листьях или в почве (например, после дождя или при наличии росы) снижает эффективность смеси.

Преимущества метода

Уксус и соль губительно действуют на надземные части и корни сорняков. При регулярном использовании средство помогает поддерживать чистоту даже в труднодоступных щелях между камнями и плиткой.

Этот способ не только экологичнее промышленных гербицидов, но и существенно дешевле. Он не вредит почве, а сами ингредиенты всегда доступны и безопасны при разумном использовании.

Всего несколько простых шагов — и ваши дорожки снова выглядят ухоженными, без лишней зелени.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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