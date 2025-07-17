Слизни в панике уползут: посыпьте под хосту это средство — листья останутся как новые

Хосты — одни из самых эффектных декоративных растений. Но как только лето становится влажным, их роскошная листва оказывается под угрозой: по ночам на охоту выходят слизни и улитки.
Эти вредители быстро портят внешний вид растений. Крупные особи выедают значительные участки листьев, а мелкие — оставляют множество мелких отверстий. Увы, повреждённая листва не восстанавливается, и куст теряет свою декоративность.
На листьях появляются рваные дыры, а на почве — характерные блестящие следы. Чтобы не упустить момент, регулярно осматривайте нижнюю часть листвы и основание растения.
Лучшее время для охоты на слизней — вечер и раннее утро. В это время их можно собирать вручную. Чтобы облегчить задачу, расставьте по саду ловушки с пивом или используйте специальные приманки.
Химическая защита тоже эффективна. Один из популярных препаратов — "Гроза". Его гранулы рассыпают прямо под кустом и в центре куста. В зависимости от размера растения используется от половины до целой упаковки.
Контакт с гранулами снижает активность моллюсков — они становятся вялыми и легко собираются вручную. Главное — использовать средство вовремя, пока вредители не нанесли серьёзного ущерба.
При регулярной защите листья остаются целыми и зелёными на протяжении всего сезона. Здоровые хосты снова радуют взгляд, а слизни вынуждены искать новое пристанище подальше от вашего ухоженного сада.
Хо́ста (лат Hósta) — род многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (ранее был включён в семейство Лилейные).
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.