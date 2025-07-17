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Слизни в панике уползут: посыпьте под хосту это средство — листья останутся как новые

Слизни на хостах: простые методы борьбы с вредителями
1:46
Садоводство

Хосты — одни из самых эффектных декоративных растений. Но как только лето становится влажным, их роскошная листва оказывается под угрозой: по ночам на охоту выходят слизни и улитки.

Хосты
Фото: Own work by Andy Mabbett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хосты

Эти вредители быстро портят внешний вид растений. Крупные особи выедают значительные участки листьев, а мелкие — оставляют множество мелких отверстий. Увы, повреждённая листва не восстанавливается, и куст теряет свою декоративность.

Как распознать проблему

На листьях появляются рваные дыры, а на почве — характерные блестящие следы. Чтобы не упустить момент, регулярно осматривайте нижнюю часть листвы и основание растения.

Эффективные способы борьбы

Лучшее время для охоты на слизней — вечер и раннее утро. В это время их можно собирать вручную. Чтобы облегчить задачу, расставьте по саду ловушки с пивом или используйте специальные приманки.

Химическая защита тоже эффективна. Один из популярных препаратов — "Гроза". Его гранулы рассыпают прямо под кустом и в центре куста. В зависимости от размера растения используется от половины до целой упаковки.

Как действует препарат

Контакт с гранулами снижает активность моллюсков — они становятся вялыми и легко собираются вручную. Главное — использовать средство вовремя, пока вредители не нанесли серьёзного ущерба.

Результат

При регулярной защите листья остаются целыми и зелёными на протяжении всего сезона. Здоровые хосты снова радуют взгляд, а слизни вынуждены искать новое пристанище подальше от вашего ухоженного сада.

Уточнения

Хо́ста (лат  Hósta) — род многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (ранее был включён в семейство Лилейные).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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