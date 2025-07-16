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Зола вместо удобрений: простая хитрость, которая делает укроп ароматным и мощным

Уход за укропом в кислой почве: пошаговая инструкция
2:23
Садоводство

Выглядит ли ваш укроп вялым и пожелтевшим, в то время как у соседей он пышный и ароматный? Причина, как ни странно, может крыться вовсе не в сортах или поливе. Есть один упускаемый нюанс, без которого ни удобрения, ни уход не помогут.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Кислотность почвы — главный враг укропа

Укроп — это растение, которое лучше всего чувствует себя на нейтральных или слабощелочных почвах. Если pH земли опускается ниже 6.0, растение просто перестаёт усваивать полезные вещества из почвы. Даже если вы подкармливаете грядку, толку от этого не будет: укроп чахнет, начинает краснеть и желтеть, становится хилым.

Зола — натуральное средство от всех проблем

Многие опытные дачники знают этот секрет: раскисление почвы — ключ к успеху. И делают это с помощью древесной золы, самого доступного и безопасного средства.

Зола не только снижает кислотность, но и поставляет в почву калий, кальций и важнейшие микроэлементы. А главное — делает их доступными для усвоения.

Как и когда применять золу

  • Осенью или ранней весной, при подготовке грядки, нужно рассыпать золу равномерно по поверхности — примерно 1-2 стакана на квадратный метр. После этого перекопать почву на штык лопаты.

  • Если вы уже посадили укроп и заметили его болезненный вид — ещё не поздно. Просто подрыхлите почву вокруг растений и внесите по полстакана золы на квадратный метр. Слегка заделайте в землю и хорошо полейте.

Чего следует избегать

  • Свежий навоз и избыток азотных удобрений — враги ароматного укропа. Они, конечно, дадут стремительный рост, но запах станет слабым, а содержание нитратов — высоким.

  • Избегайте чрезмерного полива: укроп любит влагу, но не переносит заболачивания.

  • Высаживайте укроп на солнечном участке. Тень и кислая земля — худшее сочетание для этой культуры.

Что будет после раскисления

Уже через сезон вы заметите кардинальные изменения: кусты станут густыми, насыщенно-зелёными, ароматными, как на картинке. А соседи начнут заглядываться на ваши грядки с завистью.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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