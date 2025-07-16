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Сначала навоз, потом зола — и всё пошло не так: дачники совершают роковую ошибку с огурцами

Садоводы объяснили, как сочетать органические и минеральные удобрения для огурцов
2:57
Садоводство

В стремлении вырастить как можно больше хрустящих и сочных огурцов нельзя упускать из виду одну из самых важных составляющих ухода — регулярное питание растений. Подкормки необходимы не только в начале сезона, но и вплоть до последнего снятого плода. Успех огородника в этом деле зависит не от количества удобрений, а от умения применять их грамотно.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Минеральные и органические подкормки: как чередовать

Лучший результат достигается, если чередовать органику и минералы, не смешивая их. Например, в одну неделю используйте раствор золы или травяной настой, а в другую — комплексное минеральное удобрение. Это помогает огурцам получать сбалансированное питание и не "перекосить" развитие в сторону одной группы элементов.

Погода влияет на способ подкормки

  • Солнечные дни — время для корневой подкормки.

  • Пасмурные дни — идеально подходят для листовой обработки, когда питательные вещества быстро усваиваются через листья.

Важно помнить: избыток азота делает растения пышными, но снижает урожайность и провоцирует заболевания. Питание должно быть сбалансированным.

Удобрение + влага = результат

  • После внесения удобрений необходим обильный полив. Это не только помогает донести элементы до корней, но и предотвращает ожоги.

  • Перед поливом взрыхлите почву, чтобы вода и полезные вещества равномерно распределились.

Во время жары растения активно испаряют влагу — это можно использовать для эффективного внесения жидких удобрений под корень.

Навоз и зола — не забываем о природной классике

Навоз ценен не только как источник азота, но и как источник углекислого газа, стимулирующего рост. Чтобы удержать его возле растений, рядом можно высаживать высокие культуры, например кукурузу или подсолнечник.

Зола же богата калием, кальцием и микроэлементами — её можно использовать в виде настоя или рассыпать по влажной почве.

Листовая подкормка: когда и как

Листовые обработки — это быстрая "первая помощь" при признаках дефицита питания:

  • Опрыскивание слабым раствором мочевины, борной кислоты или комплексного препарата раз в неделю поддержит здоровье огурцов.

  • Важно: концентрацию снижайте вдвое, чтобы не обжечь нежные листья.

Как часто подкармливать

Соблюдайте правило: раз в 7 дней — не чаще. Интервал нужен для усвоения питательных веществ. Частые подкормки без перерывов могут дать обратный эффект и ослабить растение.

Поддержка = урожай

Придерживаясь этих нехитрых правил, вы обеспечите стабильное питание, крепкое здоровье растений и щедрый урожай. Подкармливайте с умом — и ваши огурцы будут радовать вас до самой осени.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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