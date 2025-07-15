Поливаете днём? Тогда не удивляйтесь, что огурцы сохнут и гниют — простая ошибка губит весь урожай

5 важных правил полива огурцов: как сохранить здоровье растений в зной

4:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже самые ухоженные огуречные грядки не принесут богатого урожая, если вы не уделите должного внимания режиму полива. Особенно в летнюю жару этот вопрос становится ключевым — от него напрямую зависит здоровье растений, количество завязей и вкус самих огурчиков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Огурцы очень влаголюбивы. Но это вовсе не означает, что их нужно заливать без меры. Как ни странно, чрезмерный полив может оказать не меньше вреда, чем засуха.

Когда лучше поливать огурцы

Оптимальное время — утро или вечер, когда солнце ещё не активно или уже пошло на спад.

Утренний полив предпочтителен, особенно в открытом грунте. Он позволяет влаге проникнуть в корни до наступления дневной жары. Главное — поливать до 9-10 часов утра, чтобы листья успели просохнуть и не получили ожогов.

Вечерний полив особенно важен в жару. Влага за ночь успевает хорошо впитаться, не испаряется, а растение восстанавливает силы после дневного стресса. Особенно это актуально в период активного плодоношения.

Пасмурная погода даёт больше свободы — в такие дни поливать можно практически в любое время, но всё равно желательно делать это в первой половине дня.

Особенности полива в разных условиях

Открытый грунт

В условиях открытого грунта не рекомендуется поливать в середине дня. Вода быстро испаряется, а попавшие на листья капли могут работать как линзы, вызывая ожоги.

Теплица

Здесь свои нюансы. Утренний полив - лучший выбор. Он создаёт необходимую влажность в течение дня, а ночью, при закрытых форточках, не возникает лишней конденсации, способствующей развитию грибков. Обязательно проветривайте теплицу после полива.

Как правильно поливать

Только под корень. Полив по листве — прямая дорога к ожогам и грибковым заболеваниям.

Тёплая отстоявшаяся вода. Холодная вода из колодца — стресс для растений.

Без сильных напоров. Лучше использовать лейку или капельный полив.

Глубоко, но не часто. Полив должен промочить землю на глубину корней (20-25 см), а не просто смачивать верхний слой.

Частота полива

В обычную погоду — через день или каждые два дня , в зависимости от почвы.

В жару — ежедневно , особенно в период завязывания плодов.

В дождливую погоду — делайте перерыв в поливе, чтобы избежать переувлажнения и гниения корней.

Как избежать переувлажнения

Переувлажнение — один из главных врагов огурцов. Корни начинают задыхаться, в земле активно развиваются патогены, повышается риск загнивания. Чтобы этого избежать:

Обязательно рыхлите почву после полива.

Используйте мульчу - скошенную траву, солому или компост. Это поможет удержать влагу и защитить корневую систему от перегрева.

Следите за состоянием почвы на глубине 10-15 см: если она мокрая, сделайте перерыв.

Как определить, что огурцам не хватает воды

Листья вянут и опускаются в течение дня.

Плоды становятся горькими.

Завязи опадают.

Рост замедляется, новые листья — мелкие и жёлтые.

Что ещё важно знать

Слишком частый и поверхностный полив приводит к образованию корневой системы у поверхности — такие растения будут страдать даже при кратковременной засухе.

После полива полезно провести рыхление - оно улучшает доступ кислорода к корням и предотвращает образование корки на поверхности.

Грамотный полив — это не просто увлажнение почвы. Это целая система, которая требует понимания потребностей растения, условий окружающей среды и особенностей почвы. От того, насколько правильно вы организуете этот процесс, зависит здоровье кустов и вкус будущего урожая.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

