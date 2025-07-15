Не кормите баклажаны как в июне — в июле нужна другая схема: вот что спасает урожай от провала

Июль — это не просто середина лета, а переломный момент для баклажанов. Кусты стоят мощные, с первыми плодами и множеством цветов. Сейчас они работают на износ, чтобы налить свои знаменитые "синенькие" — и от вас требуется поддержка. Причем особенная.
Весной и в начале лета баклажаны получали азотные удобрения, чтобы нарастить зелёную массу. А вот в июле нужно менять тактику — иначе вместо вкусных плодов вы получите лопухи с листьями.
Главные герои подкормок сейчас — калий и фосфор:
Калий отвечает за вкус, плотность, отсутствие горечи, иммунитет и общее качество плодов.
Фосфор нужен для хорошей корневой системы, активного цветения и правильного созревания.
А вот азот теперь только мешает. Он стимулирует рост листвы, делает растения привлекательными для вредителей и ухудшает вкус плодов.
Доступна каждому, богата калием и микроэлементами.
Под куст: 1 стакан просеянной золы, затем рыхление и полив.
Настой: 1-2 стакана золы на 10 л горячей воды, настаивать 2-3 дня, поливать по 1-1,5 л под куст.
Идеален для баклажанов — не содержит хлора.
Разводите 1,5-2 ст. ложки в 10 л воды, норма — до 1,5 л под куст.
Простой или двойной, лучше растворять в горячей воде.
Простой: 2-3 ст. ложки на 10 л воды.
Двойной: 1-1,5 ст. ложки.
Можно смешивать с сульфатом калия — получится мощная комплексная подкормка.
Содержит оба нужных элемента — калий и фосфор.
5-10 г на 10 л воды (по 1-1,5 л под куст).
Для опрыскивания: 2-5 г на 10 л воды.
Подходит, если есть забродившая трава: крапива, окопник и т. п.
На 10 л настоя добавьте стакан золы или 1 ст. ложку сульфата калия и 1-2 ложки суперфосфата.
Разбавьте 1:10, поливайте по 1-1,5 л под куст.
Важно для завязей.
1-2 г растворите в горячей воде, доведите объем до 10 л, опрыскайте цветы и завязи.
Делать 1-2 раза в месяц, утром или вечером.
Удобрения по сухой почве — прямой путь к ожогам корней.
Лучше чуть меньше, чем перебор. Особенно с азотом.
1-2 корневые подкормки в июле — с интервалом 10-14 дней.
Опрыскивания — 1 раз в 7-10 дней, но слабым раствором. Смотрите на кусты
Здоровые, тёмно-зелёные, обильно цветущие растения не требуют срочных подкормок.
Никаких подкормок в жару или при ярком солнце — только утром или вечером, лучше в пасмурный день.
Соблюдая эти простые, но точные рекомендации, вы не просто соберёте урожай — вы получите крупные, ароматные, плотные плоды без горечи. А баклажаны точно отблагодарят вас за заботу.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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