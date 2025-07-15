Не кормите баклажаны как в июне — в июле нужна другая схема: вот что спасает урожай от провала

Одна ложка — и баклажаны без горечи: рецепт идеального урожая

3:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — это не просто середина лета, а переломный момент для баклажанов. Кусты стоят мощные, с первыми плодами и множеством цветов. Сейчас они работают на износ, чтобы налить свои знаменитые "синенькие" — и от вас требуется поддержка. Причем особенная.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ баклажаны

Почему в июле нельзя кормить как раньше

Весной и в начале лета баклажаны получали азотные удобрения, чтобы нарастить зелёную массу. А вот в июле нужно менять тактику — иначе вместо вкусных плодов вы получите лопухи с листьями.

Главные герои подкормок сейчас — калий и фосфор:

Калий отвечает за вкус, плотность, отсутствие горечи, иммунитет и общее качество плодов.

Фосфор нужен для хорошей корневой системы, активного цветения и правильного созревания.

А вот азот теперь только мешает. Он стимулирует рост листвы, делает растения привлекательными для вредителей и ухудшает вкус плодов.

Чем кормить баклажаны в июле

Древесная зола

Доступна каждому, богата калием и микроэлементами.

Под куст: 1 стакан просеянной золы, затем рыхление и полив.

Настой: 1-2 стакана золы на 10 л горячей воды, настаивать 2-3 дня, поливать по 1-1,5 л под куст.

Сульфат калия

Идеален для баклажанов — не содержит хлора.

Разводите 1,5-2 ст. ложки в 10 л воды, норма — до 1,5 л под куст.

Суперфосфат

Простой или двойной, лучше растворять в горячей воде.

Простой: 2-3 ст. ложки на 10 л воды.

Двойной: 1-1,5 ст. ложки.

Можно смешивать с сульфатом калия — получится мощная комплексная подкормка.

Монофосфат калия

Содержит оба нужных элемента — калий и фосфор.

5-10 г на 10 л воды (по 1-1,5 л под куст).

Для опрыскивания: 2-5 г на 10 л воды.

Травяной настой с добавками

Подходит, если есть забродившая трава: крапива, окопник и т. п.

На 10 л настоя добавьте стакан золы или 1 ст. ложку сульфата калия и 1-2 ложки суперфосфата.

Разбавьте 1:10, поливайте по 1-1,5 л под куст.

Борная кислота

Важно для завязей.

1-2 г растворите в горячей воде, доведите объем до 10 л, опрыскайте цветы и завязи.

Делать 1-2 раза в месяц, утром или вечером.

Как не навредить: важные правила

Полейте до подкормки

Удобрения по сухой почве — прямой путь к ожогам корней.

Не перекармливайте

Лучше чуть меньше, чем перебор. Особенно с азотом.

Соблюдайте график

1-2 корневые подкормки в июле — с интервалом 10-14 дней.

Опрыскивания — 1 раз в 7-10 дней, но слабым раствором. Смотрите на кусты

Здоровые, тёмно-зелёные, обильно цветущие растения не требуют срочных подкормок.

Учитывайте погоду

Никаких подкормок в жару или при ярком солнце — только утром или вечером, лучше в пасмурный день.

Соблюдая эти простые, но точные рекомендации, вы не просто соберёте урожай — вы получите крупные, ароматные, плотные плоды без горечи. А баклажаны точно отблагодарят вас за заботу.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

