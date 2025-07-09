Садовый участок может обернуться штрафом: за что наказывают в 2025 году

Юрист Рыбченко напомнил дачникам об основных штрафах в 2025 году

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Самовольное занятие земли, нарушение пожарной безопасности и борщевик могут обернуться крупными штрафами для дачников и СНТ. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовый участок

По словам эксперта, активного и массового привлечения дачников к административной ответственности сегодня нет. Однако определённые виды нарушений всё же становятся поводом для ощутимых штрафов.

Он отметил, что одно из самых распространённых нарушений связано с самовольным занятием чужой земли — будь то участок соседа, дорога или территория общего пользования.

"За такое нарушение предусмотрен штраф, который рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости участка, но минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей", — пояснил Рыбченко.

Также, по его словам, в этом году значительно участились случаи привлечения к ответственности за несоблюдение требований противопожарной безопасности. Особенно это касается СНТ, расположенных в лесных массивах.

«Недавно одно СНТ было оштрафовано за то, что не очищало десятиметровую зону, прилегающую к лесу. По закону владельцы таких участков обязаны расчищать территорию от сухостоя и мусора», — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что штрафы в этом случае могут быть внушительными:

для физических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей,

для должностных — до 50 тысяч,

а для СНТ как юридических лиц — от 150 тысяч рублей.

Отдельное внимание, по словам Рыбченко, уделяется борьбе с борщевиком — растением, которое свидетельствует о заброшенности участка.

«За его наличие предусмотрена отдельная ответственность, особенно в Московском регионе. Штрафы начинаются от 5 тысяч рублей», — уточнил он.

Эксперт также отметил, что в последнее время власти стали чаще фиксировать нецелевое использование земельных участков. Это происходит, когда, например, на территории, предназначенной для садоводства, открывают хостелы или шиномонтажные мастерские.

При этом Рыбченко подчеркнул, что многие из ежегодно публикуемых списков штрафов для дачников носят скорее теоретический характер.

По его словам, штрафы за сорняки или запрещённые растения, содержащие наркотические вещества, в реальной практике практически не применяются.