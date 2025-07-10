Секрет идеальных бананов раскрыт — ни пятнышка на кожуре

Свежие бананы без холодильника? Эта технология удивит даже скептиков

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Летнее время — это период, когда многие люди стремятся к здоровому и свежему питанию. Фрукты, такие как бананы, претендуют на звание идеального выбора. Бананы — одни из самых популярных фруктов в мире. Их легко употреблять, они богаты питательными веществами и имеют сладкий вкус, который приятно ощущается на языке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain банан

Бананы можно найти в фруктовых корзинах, в смузи или использовать в выпечке. Однако у этого любимого всеми фрукта есть серьёзная проблема — они очень быстро созревают. Бурые пятна, которые появляются на бананах, портят их внешний вид, текстуру и вкус.

Научное открытие, которое может всё изменить

Существуют различные методы, которые люди используют для замедления созревания бананов. Некоторые оборачивают стебель бананов алюминиевой фольгой, другие предпочитают хранить еду в холодильнике. Эти методы действительно могут быть эффективными в краткосрочной перспективе, но они никогда не останавливают естественное созревание бананов.

Исследователи Британской тропической ассоциации разработали действительно уникальную методику, которая позволяет продлить срок хранения бананов без появления пятен и потери качества. Этот процесс называется Geigs (Gene Editing Induced Gene Silencing). Суть метода заключается в деактивации генов, отвечающих за потемнение плодов.

Важно отметить, что это не генетическая модификация: в бананы не добавляется чуждое ДНК. Ученые просто отключают некоторые естественные механизмы, которые ускоряют гниение плодов. Это позволяет бананам дольше сохранять свежий вид, что упрощает их транспортировку, коммерциализацию и потребление.

Однако, несмотря на значимость этого открытия, не всем это новшество приемлемо. Некоторые потребители выражают опасения по поводу генной манипуляции. Тем не менее, согласно исследователям, эта методика безопасна для здоровья и может способствовать уменьшению пищевых потерь.

С помощью этой технологии вы всегда сможете наслаждаться преимуществами бананов. Они останутся богатыми углеводами и калием — минералом, необходимым для регулирования настроения и артериального давления.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

