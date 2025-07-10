Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американцы назвали сумму для финансового комфорта
Как сохранить свой автомобиль в жару: 7 секретов для комфортной поездки
163 млн прибыли и премиальные авто: чем занимается семья нового спутника дочери Седоковой
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Безопасность через боль: Германия хочет остановить насильников
Италия начинается за углом: почему не стоит задерживаться на площади
Удаление волос без боли: профессор раскрывает наименее травматичный способ
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Астроном-любитель мог впервые заснять удар по Сатурну

Секрет идеальных бананов раскрыт — ни пятнышка на кожуре

Свежие бананы без холодильника? Эта технология удивит даже скептиков
2:25
Садоводство » Советы

Летнее время — это период, когда многие люди стремятся к здоровому и свежему питанию. Фрукты, такие как бананы, претендуют на звание идеального выбора. Бананы — одни из самых популярных фруктов в мире. Их легко употреблять, они богаты питательными веществами и имеют сладкий вкус, который приятно ощущается на языке.

банан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
банан

Бананы можно найти в фруктовых корзинах, в смузи или использовать в выпечке. Однако у этого любимого всеми фрукта есть серьёзная проблема — они очень быстро созревают. Бурые пятна, которые появляются на бананах, портят их внешний вид, текстуру и вкус.

Научное открытие, которое может всё изменить

Существуют различные методы, которые люди используют для замедления созревания бананов. Некоторые оборачивают стебель бананов алюминиевой фольгой, другие предпочитают хранить еду в холодильнике. Эти методы действительно могут быть эффективными в краткосрочной перспективе, но они никогда не останавливают естественное созревание бананов.

Исследователи Британской тропической ассоциации разработали действительно уникальную методику, которая позволяет продлить срок хранения бананов без появления пятен и потери качества. Этот процесс называется Geigs (Gene Editing Induced Gene Silencing). Суть метода заключается в деактивации генов, отвечающих за потемнение плодов.

Важно отметить, что это не генетическая модификация: в бананы не добавляется чуждое ДНК. Ученые просто отключают некоторые естественные механизмы, которые ускоряют гниение плодов. Это позволяет бананам дольше сохранять свежий вид, что упрощает их транспортировку, коммерциализацию и потребление.

Однако, несмотря на значимость этого открытия, не всем это новшество приемлемо. Некоторые потребители выражают опасения по поводу генной манипуляции. Тем не менее, согласно исследователям, эта методика безопасна для здоровья и может способствовать уменьшению пищевых потерь.

С помощью этой технологии вы всегда сможете наслаждаться преимуществами бананов. Они останутся богатыми углеводами и калием — минералом, необходимым для регулирования настроения и артериального давления.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
Домашние животные
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Американцы назвали сумму для финансового комфорта
Как сохранить свой автомобиль в жару: 7 секретов для комфортной поездки
163 млн прибыли и премиальные авто: чем занимается семья нового спутника дочери Седоковой
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Безопасность через боль: Германия хочет остановить насильников
Италия начинается за углом: почему не стоит задерживаться на площади
Удаление волос без боли: профессор раскрывает наименее травматичный способ
Свежие бананы без холодильника? Эта технология удивит даже скептиков
Астроном-любитель мог впервые заснять удар по Сатурну
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.