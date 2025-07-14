Чеснок начал увядать до сбора? Причина может быть в одном ложечном недостающем элементе

Увидели, что у чеснока пожелтели листья? Если до сбора урожая осталось всего пару недель — волноваться не о чем. Это естественный признак созревания.
Но если ботва начала желтеть раньше времени — сигнал тревожный. Такой чеснок может не набрать нужную массу, головки останутся мелкими, а срок хранения резко сократится.
На первом месте — дефицит калия. Особенно это проявляется на легких песчаных почвах и в знойную погоду. Калий жизненно важен для чеснока: он влияет на налив луковиц, формирование плотных чешуй и устойчивость к болезням.
Второй частый фактор — стресс у корней. Это может быть результатом:
чрезмерной влаги после дождей,
длительной засухи,
или повреждений от вредителей (луковая муха, нематоды).
Такие корни плохо впитывают воду и питательные вещества, что моментально отражается на листьях.
Вскопайте землю на глубину 10-15 см:
если холодно и мокро — сделайте дренажные канавки;
если сухо — полейте тёплой водой.
Оптимальный вариант — сульфат калия.
1 столовая ложка без горки на 10 литров воды;
расход — 5 литров раствора на каждый квадратный метр грядки.
Альтернатива — настой золы:
2 стакана золы залейте 10 литрами кипятка, настаивайте сутки, процедите и полейте.
Эти меры помогут растению дорастить головки и укрепить чешуи перед уборкой.
Обратите внимание: пожелтение с кончиков, вялость и легко выдергиваемые растения — явный признак поражения личинками. Подкопайте пару чесночин и осмотрите донце.
Если заметите вредителей — используйте разрешённые инсектициды строго по инструкции. Затягивать нельзя: каждый день на счету.
Полив, дренаж и калий — простые, но эффективные меры, которые помогут чесноку вызреть даже в трудный сезон. Немного внимания — и вы спасёте грядку, которая уже почти сдалась.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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