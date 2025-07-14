Чеснок начал увядать до сбора? Причина может быть в одном ложечном недостающем элементе

Спасите свои грядки: 7 эффективных методов борьбы с пожелтением чеснока

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Увидели, что у чеснока пожелтели листья? Если до сбора урожая осталось всего пару недель — волноваться не о чем. Это естественный признак созревания.

Но если ботва начала желтеть раньше времени — сигнал тревожный. Такой чеснок может не набрать нужную массу, головки останутся мелкими, а срок хранения резко сократится.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чеснок на грядке

Главные причины пожелтения

Недостаток калия

На первом месте — дефицит калия. Особенно это проявляется на легких песчаных почвах и в знойную погоду. Калий жизненно важен для чеснока: он влияет на налив луковиц, формирование плотных чешуй и устойчивость к болезням.

Проблемы с корневой системой

Второй частый фактор — стресс у корней. Это может быть результатом:

чрезмерной влаги после дождей,

длительной засухи,

или повреждений от вредителей (луковая муха, нематоды).

Такие корни плохо впитывают воду и питательные вещества, что моментально отражается на листьях.

Что делать: пошаговая инструкция

Проверьте влажность почвы

Вскопайте землю на глубину 10-15 см:

если холодно и мокро — сделайте дренажные канавки;

если сухо — полейте тёплой водой.

Подкормите калием

Оптимальный вариант — сульфат калия.

1 столовая ложка без горки на 10 литров воды;

расход — 5 литров раствора на каждый квадратный метр грядки.

Альтернатива — настой золы:

2 стакана золы залейте 10 литрами кипятка, настаивайте сутки, процедите и полейте.

Эти меры помогут растению дорастить головки и укрепить чешуи перед уборкой.

А если виноваты вредители

Обратите внимание: пожелтение с кончиков, вялость и легко выдергиваемые растения — явный признак поражения личинками. Подкопайте пару чесночин и осмотрите донце.

Если заметите вредителей — используйте разрешённые инсектициды строго по инструкции. Затягивать нельзя: каждый день на счету.

Не дайте урожаю пропасть

Полив, дренаж и калий — простые, но эффективные меры, которые помогут чесноку вызреть даже в трудный сезон. Немного внимания — и вы спасёте грядку, которая уже почти сдалась.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

