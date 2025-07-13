Мука, которая может спасти помидоры — и убить голубику: правда, о которой не говорят на упаковке

Доломитовая мука — удобрение с отличной репутацией среди дачников. Но важно помнить: даже самое полезное средство может оказаться вредным для некоторых культур.
Чтобы не навредить растениям, нужно знать, кому подходит доломитовая мука, а кому — категорически противопоказана.
Доломитовая мука известна своей способностью раскислять почву и одновременно обогащать её ценными минералами. Основу состава составляют кальций и магний. Первый отвечает за рост и здоровье корневой системы, а второй — активизирует фотосинтез.
Дополнительно в составе присутствуют небольшие дозы фосфора, железа, цинка, кобальта и марганца.
Эффективнее всего такое удобрение работает с растениями, предпочитающими нейтральную или слабощелочную почву. Среди них:
Помидоры
Клубника
Огурцы
Свекла
Лук
Морковь
Смородина
Косточковые плодовые деревья (вишня, слива и др.)
Эти культуры активно откликаются на подкормку, демонстрируя усиленный рост, крепкие плоды и более устойчивую иммунную систему.
А вот растения, которым нужна кислая почва, на доломитовую муку реагируют плохо. Им она может повредить:
Крыжовник
Щавель
Голубика
Клюква
Брусника
Внесение доломитовой муки в грядки с такими культурами приводит к снижению кислотности почвы, что мешает усвоению питательных веществ и может спровоцировать ослабление роста.
Доломитовая мука — состоящая из кристаллов (или их агрегатов) доломита рыхлая или сыпучая масса, применяемая в сельском хозяйстве для известкования почв.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?