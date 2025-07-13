Мука, которая может спасти помидоры — и убить голубику: правда, о которой не говорят на упаковке

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Доломитовая мука: секреты, как не навредить вашим растениям
1:37
Садоводство

Доломитовая мука — удобрение с отличной репутацией среди дачников. Но важно помнить: даже самое полезное средство может оказаться вредным для некоторых культур.

Голубика
Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Чтобы не навредить растениям, нужно знать, кому подходит доломитовая мука, а кому — категорически противопоказана.

Что это за удобрение

Доломитовая мука известна своей способностью раскислять почву и одновременно обогащать её ценными минералами. Основу состава составляют кальций и магний. Первый отвечает за рост и здоровье корневой системы, а второй — активизирует фотосинтез.

Дополнительно в составе присутствуют небольшие дозы фосфора, железа, цинка, кобальта и марганца.

Кто "любит" доломитовую муку

Эффективнее всего такое удобрение работает с растениями, предпочитающими нейтральную или слабощелочную почву. Среди них:

  • Помидоры

  • Клубника

  • Огурцы

  • Свекла

  • Лук

  • Морковь

  • Смородина

  • Косточковые плодовые деревья (вишня, слива и др.)

Эти культуры активно откликаются на подкормку, демонстрируя усиленный рост, крепкие плоды и более устойчивую иммунную систему.

Кому противопоказано

А вот растения, которым нужна кислая почва, на доломитовую муку реагируют плохо. Им она может повредить:

  • Крыжовник

  • Щавель

  • Голубика

  • Клюква

  • Брусника

Внесение доломитовой муки в грядки с такими культурами приводит к снижению кислотности почвы, что мешает усвоению питательных веществ и может спровоцировать ослабление роста.

Уточнения

Доломитовая мука — состоящая из кристаллов (или их агрегатов) доломита рыхлая или сыпучая масса, применяемая в сельском хозяйстве для известкования почв.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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