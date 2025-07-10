Как болгарский розовый томат пережил века? Удивительная история

Болгарский розовый помидор, который оказался турецким

3:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Болгарский розовый томат — любимый многими и несомненно являющийся традиционным элементом болгарской кухни.

Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты, помидоры

Стоит отметить, что томаты появились в Восточной Европе относительно поздно — примерно в середине XIX века. В это время они уже стали неотъемлемой частью итальянской кухни и упоминаются в кулинарных книгах, датируемых Неаполем (1692 г.) и Болоньей (1702 г.). Испанцы, отправляющиеся в Новый Свет, научили европейцев готовить овощи с добавлением томатов.

Что касается розового томата, то он был впервые выведен в южных штатах США, в частности на фермах меннонитов. Эти религиозные фермеры отбирали крупные сорта томатов с бледно-красным или розовым цветом и мясистой сердцевиной.

Несмотря на появление множества сортов розовых томатов, их размеры, форма, цвет и внутренность остаются схожими.

Однако они не являются исконными для нашей страны — впервые они появились здесь в конце XIX века, прибыв из Цариграда. В османской столице выращивали как красные, так и розовые сорта, которые упоминаются в рецептурной книге 1844 года. Именно поэтому болгарин по имени Александр Димов из Куртово Конаре, расположенного в области Пловдив, решил принести семена розовых томатов в своё село. Легенда гласит, что Димов смог сохранить семена во время долгого пути.

Таким образом, розовый томат из Турции попадает в Куртово Конаре, и здесь начинается работа по селекции томата, чтобы он лучше переносил местный климат. Как сообщает БТА, именно в Куртово Конаре были выведены и первые фисташки, и красные перцы в Болгарии, так что не удивительно, что здесь началась и история розового томата.

Схожий путь прошли и розовые томаты, добравшись до Каспийского побережья, где появился каспийский розовый томат, по характеристикам очень напоминающий болгарский.

Однако эпоха коммунизма и коллективизация почти погубили этот вкусный плод. Хотя розовые томаты устойчивы к болезням, они не могли обеспечить желаемый высокий урожай. Поэтому произошло переключение на промышленную селекцию сортов, которые не имели тех же качеств.

Розовые томаты остались исключительно для домашнего выращивания и именно так сохранились как сорт, характерный для нашей страны. На их место пришел новый сорт, выведенный Институтом овощеводства, — томат "Идеал". У него более мелкие и ярко-красные плоды с большим количеством семян внутри. Вместе с ним были выведены и другие сорта, такие как "Български трапезен", "Николина", "Момино сърце", "Червен градински" и "Сияна" — все это сорта красных томатов, способные по вкусу соответствовать розовым при должном уходе.

Тем не менее, они вытесняют сорта, такие как "Розов дар", "Розова магия", "Роза лукс" и "Розов градински". Что касается известного сорта "Биволско сърце", то он не является болгарским, а польским.

С началом изменений после 1989 года и развитием новых технологий в сельском хозяйстве болгарский розовый томат постепенно возвращается. На рынках и в супермаркетах снова появляются "Розова магия" и крупные розовые томаты, а импорт семян привносит новые сорта в страну, такие как "Мами пинк".

В специализированных магазинах каждый любитель может приобрести семена "Розов дар", "Роза лукс", "Розов гигант" и другие.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

