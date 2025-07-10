Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 преимуществ черной смородины для женщин: от суставов до красоты
Названы 10 интерьерных решений, которые визуально старят квартиру
Дешёвые яйца на полках магазинов: эксперты предупреждают о дефиците в скором времени
Жара обернется ударом по организму, если не внести эти изменения в рацион
Житель Санкт-Петербурга пойдёт под суд за выход из трамвая нестандартным способом
Не с улицы пришла: жена Сарика Андреасяна отреагировала на упрёки в том, что снимается у мужа
Зависимость от TikTok и Reels связана с импульсивным поведением — исследование
Запад сокращает поставки оружия Украине из-за дефицита запасов
Какао как средство для окрашивания волос: безопасная альтернатива магазинным краскам

Как болгарский розовый томат пережил века? Удивительная история

Болгарский розовый помидор, который оказался турецким
3:53
Садоводство » Овощи

Болгарский розовый томат — любимый многими и несомненно являющийся традиционным элементом болгарской кухни.

Томаты, помидоры
Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты, помидоры

Стоит отметить, что томаты появились в Восточной Европе относительно поздно — примерно в середине XIX века. В это время они уже стали неотъемлемой частью итальянской кухни и упоминаются в кулинарных книгах, датируемых Неаполем (1692 г.) и Болоньей (1702 г.). Испанцы, отправляющиеся в Новый Свет, научили европейцев готовить овощи с добавлением томатов.

Что касается розового томата, то он был впервые выведен в южных штатах США, в частности на фермах меннонитов. Эти религиозные фермеры отбирали крупные сорта томатов с бледно-красным или розовым цветом и мясистой сердцевиной.

Несмотря на появление множества сортов розовых томатов, их размеры, форма, цвет и внутренность остаются схожими.

Однако они не являются исконными для нашей страны — впервые они появились здесь в конце XIX века, прибыв из Цариграда. В османской столице выращивали как красные, так и розовые сорта, которые упоминаются в рецептурной книге 1844 года. Именно поэтому болгарин по имени Александр Димов из Куртово Конаре, расположенного в области Пловдив, решил принести семена розовых томатов в своё село. Легенда гласит, что Димов смог сохранить семена во время долгого пути.

Таким образом, розовый томат из Турции попадает в Куртово Конаре, и здесь начинается работа по селекции томата, чтобы он лучше переносил местный климат. Как сообщает БТА, именно в Куртово Конаре были выведены и первые фисташки, и красные перцы в Болгарии, так что не удивительно, что здесь началась и история розового томата.

Схожий путь прошли и розовые томаты, добравшись до Каспийского побережья, где появился каспийский розовый томат, по характеристикам очень напоминающий болгарский.

Однако эпоха коммунизма и коллективизация почти погубили этот вкусный плод. Хотя розовые томаты устойчивы к болезням, они не могли обеспечить желаемый высокий урожай. Поэтому произошло переключение на промышленную селекцию сортов, которые не имели тех же качеств.

Розовые томаты остались исключительно для домашнего выращивания и именно так сохранились как сорт, характерный для нашей страны. На их место пришел новый сорт, выведенный Институтом овощеводства, — томат "Идеал". У него более мелкие и ярко-красные плоды с большим количеством семян внутри. Вместе с ним были выведены и другие сорта, такие как "Български трапезен", "Николина", "Момино сърце", "Червен градински" и "Сияна" — все это сорта красных томатов, способные по вкусу соответствовать розовым при должном уходе.

Тем не менее, они вытесняют сорта, такие как "Розов дар", "Розова магия", "Роза лукс" и "Розов градински". Что касается известного сорта "Биволско сърце", то он не является болгарским, а польским.

С началом изменений после 1989 года и развитием новых технологий в сельском хозяйстве болгарский розовый томат постепенно возвращается. На рынках и в супермаркетах снова появляются "Розова магия" и крупные розовые томаты, а импорт семян привносит новые сорта в страну, такие как "Мами пинк".

В специализированных магазинах каждый любитель может приобрести семена "Розов дар", "Роза лукс", "Розов гигант" и другие.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Авто
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Телятина vs говядина: что скрыто за этим демаршем на тарелке?
Список марок автомобилей с самыми нарушающими водителями
Как правильно пасынковать помидоры для большого урожая
Раскрываем секреты успешной тренировки груди: отжимания и их мощные вариации
Андрею Мерзликину предстоит делить имущество на сумму 140 млн рублей с бывшей женой
Цены на новые машины упали на 7%: причины и последствия
Почему нужно мыть бананы, а яйца и курицу — нет: важные правила гигиены
Косметолог Созинова перечислила правила ухода за кожей в разное время года
Сироп от кашля может замедлять деменцию у пациентов с Паркинсоном — клинические данные
Ресторан в Паттайе под прицелом: скандал из-за откровенных нарядов хозяйки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.