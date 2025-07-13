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Секрет красивого участка без хлопот: это растение делает сад сказочным до зимы

Эрика — волшебство на участке: цветёт с весны до заморозков
1:57
Садоводство

Многие дачники мечтают, чтобы участок был не только урожайным, но и красивым. И добиться этого можно без особых усилий — стоит лишь посадить одно удивительное растение. Его появление на грядке способно превратить обычную клумбу в настоящую сказку, и при этом оно неприхотливо к климату.

Эрика
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эрика

Загадочная красавица из семейства вересковых

Речь идет об эрике — очаровательном растении с поэтичным названием и удивительными способностями. Это представительница семейства вересковых, и именно она станет той самой "фишкой" вашего сада, которая будет радовать глаз вплоть до зимы.

Свои бутоны эрика формирует ещё под снегом, в апреле. А как только воздух прогреется, кустарник буквально расцветает. Это не фигура речи — его цветение похоже на волшебство: крона покрывается множеством нежных цветочков, похожих на миниатюрные колокольчики.

Оттенки у эрики могут быть разными: снежно-белыми, лиловыми или сиреневыми. При этом само растение совсем небольшое — его высота редко превышает 40 см, поэтому оно идеально подходит для бордюров, альпийских горок или переднего плана клумб.

Как ухаживать за эрикой

После окончания цветения бутоны засыхают, и эрика уходит в зимнюю спячку. Но холодов она не боится. Это одно из главных достоинств растения — оно спокойно переносит морозы и не требует постоянного ухода.

Тем не менее, если эрика у вас молодая, её всё же стоит немного укрыть на зиму, особенно в первые годы после посадки. Самый простой способ — застелить приствольный круг торфом или сухой травой, а сверху устроить лёгкое укрытие из лапника. Это не только убережёт растение от сильных морозов, но и подкислит почву, что эрике очень понравится.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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