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Мелкие ягоды — прощай! Вот какие сорта ремонтантной клубники дают урожай до ноября

Ягоды клубники в ноябре: узнайте секрет, как добиться этого без теплиц
2:53
Садоводство

Представьте: на дворе осень, листья уже сыпятся с деревьев, а на вашем столе — ароматные, свежие ягоды клубники прямо с грядки. Звучит как фантастика? Вовсе нет. Это вполне реально — без теплиц и дорогих технологий.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Секрет — в особых сортах и простых приемах ухода. Речь о ремонтантной клубнике — настоящей звезде среди садовых культур.

Чем отличается ремонтантная клубника

В отличие от классической земляники, плодоносящей один раз в год, ремонтантные сорта радуют урожаем с начала лета до самых заморозков. Всё благодаря тому, что они не зависят от длины светового дня — пока тепло, они будут цвести и плодоносить.

Как выбрать подходящий сорт

Крупноплодные или мелкоплодные — выбор зависит от ваших целей. Первые порадуют размером, вторые — ароматом и стабильной отдачей. Для длительного сезона особенно важны морозостойкость и устойчивость к болезням в холодное время.

Посадка: лучше раньше, чем поздно

Ремонтантная клубника более требовательна к почве и влаге. Её сажают на хорошо освещённом месте с плодородной, рыхлой землёй. Интервал между кустами — не менее 30-40 см. Лучшее время для посадки — ранняя весна или август.

Особенности ухода

Ключ к успеху — стабильный полив и регулярные подкормки. Без влаги ягоды мельчают, а без питания кусты быстро устают. Раз в 2-3 недели используйте комплексные удобрения, чередуя минеральные и органические составы (настои трав, коровяк, птичий помет).

Совет для крупноплодных сортов: весной удалите первые цветоносы. Это позволяет растению развить мощную зелёную массу, а значит, осенний урожай будет богаче.

Мульча и укрытие — ваши помощники

Мульчирование помогает сохранить влагу и чистоту ягод. Подойдёт солома, скошенная трава (без семян), чёрный агротекстиль.

Когда температура ночью устойчиво опускается ниже нуля, накройте грядку лёгким материалом, чтобы продлить плодоношение. После сезона срежьте листву и утеплите кусты компостом или перегноем — так клубника спокойно перезимует.

Обновляйте плантацию вовремя

Ремонтантные сорта плодоносят интенсивно, но недолго — в среднем 2-3 года. Укореняйте сильные усы или делите кусты, чтобы не потерять урожайность.

Свежие ягоды в сентябре — это не чудо, а результат правильного подхода. Клубника, собранная ранним утром, когда трава покрыта инеем, — это то самое маленькое счастье, которое мы заслужили.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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