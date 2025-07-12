Мелкие ягоды — прощай! Вот какие сорта ремонтантной клубники дают урожай до ноября

Представьте: на дворе осень, листья уже сыпятся с деревьев, а на вашем столе — ароматные, свежие ягоды клубники прямо с грядки. Звучит как фантастика? Вовсе нет. Это вполне реально — без теплиц и дорогих технологий.
Секрет — в особых сортах и простых приемах ухода. Речь о ремонтантной клубнике — настоящей звезде среди садовых культур.
В отличие от классической земляники, плодоносящей один раз в год, ремонтантные сорта радуют урожаем с начала лета до самых заморозков. Всё благодаря тому, что они не зависят от длины светового дня — пока тепло, они будут цвести и плодоносить.
Крупноплодные или мелкоплодные — выбор зависит от ваших целей. Первые порадуют размером, вторые — ароматом и стабильной отдачей. Для длительного сезона особенно важны морозостойкость и устойчивость к болезням в холодное время.
Ремонтантная клубника более требовательна к почве и влаге. Её сажают на хорошо освещённом месте с плодородной, рыхлой землёй. Интервал между кустами — не менее 30-40 см. Лучшее время для посадки — ранняя весна или август.
Ключ к успеху — стабильный полив и регулярные подкормки. Без влаги ягоды мельчают, а без питания кусты быстро устают. Раз в 2-3 недели используйте комплексные удобрения, чередуя минеральные и органические составы (настои трав, коровяк, птичий помет).
Совет для крупноплодных сортов: весной удалите первые цветоносы. Это позволяет растению развить мощную зелёную массу, а значит, осенний урожай будет богаче.
Мульчирование помогает сохранить влагу и чистоту ягод. Подойдёт солома, скошенная трава (без семян), чёрный агротекстиль.
Когда температура ночью устойчиво опускается ниже нуля, накройте грядку лёгким материалом, чтобы продлить плодоношение. После сезона срежьте листву и утеплите кусты компостом или перегноем — так клубника спокойно перезимует.
Ремонтантные сорта плодоносят интенсивно, но недолго — в среднем 2-3 года. Укореняйте сильные усы или делите кусты, чтобы не потерять урожайность.
Свежие ягоды в сентябре — это не чудо, а результат правильного подхода. Клубника, собранная ранним утром, когда трава покрыта инеем, — это то самое маленькое счастье, которое мы заслужили.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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