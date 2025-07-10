Ничего лишнего: добавив в воду для полива хризантем этот простой ингредиент, вы удивитесь результату

Поливаем хризантемы, чтобы они стали ещё более яркими и обильными

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Для достижения действительно пышного цветения хризантем необходимо обеспечить им должный уход и организовать грамотный полив. Мы поделимся с вами секретами, что добавить в воду для полива хризантем, чтобы они стали ещё более яркими и обильными.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаровидные хризантемы

Почему важен правильный полив?

Полив — это неотъемлемая часть ухода за хризантемами. Правильный полив обеспечивает растения необходимостью влаги и питательных веществ, способствуя их здоровью и цветению. При этом важно не только количество воды, но и то, что в нее добавляется.

Минеральные удобрения

Одним из лучших способов улучшить состояние хризантем и стимулировать их цветение является добавление минеральных удобрений в воду для полива. Рекомендуется использовать удобрения, в которых высокое содержание фосфора и калия. Эти элементы способствуют образованию цветков и усилению яркости их окраски.

Фосфор нашёл применение в процессе формирования бутонов, улучшает качество цветения и способствует образованию корневой системы.

Калий помогает растению более эффективно усваивать воду и вещества, отвечая за общий рост и здоровье.

Органические добавки

Если вы предпочитаете натуральные методы, добавьте в воду для полива хризантем органические удобрения. Попробуйте один из следующих вариантов:

Компост: вы можете добавить немного компоста в воду, чтобы создать органический раствор. Это улучшит питание растений и обеспечит их необходимыми микроэлементами. Банановая кожура: кожура банана содержит много калия. Простое решение: нарезать кожуру на мелкие кусочки и замочить в воде на несколько дней, затем использовать этот раствор для полива хризантем. Яичная скорлупа: в ней содержится кальций, который очень полезен для корней. Измельчите скорлупу и добавьте в воду, чтобы обеспечить растения дополнительным питанием. Зелёный чай: использованные пакетики зеленого чая можно замочить в воде и использовать этот настой для полива. Чай содержит минералы и антиоксиданты, которые могут способствовать здоровью растений.

Уксус и лимонный сок

Добавление нескольких капель столового уксуса или лимонного сока в воду для полива может помочь создать слегка кислую среду, которая благоприятна для хризантем. Это поможет улучшить усвоение микроэлементов, поскольку хризантемы предпочитают более кислую почву.

Вода с добавлением мёда

Разведите одну чайную ложку меда в одном литре воды. Мед содержит углеводы, которые могут действовать как дополнительный источник питания для растений, способствуя их росту.

Как поливать хризантемы

Теперь, когда вы знаете, что можно добавлять в воду для полива хризантем, важно отметить, как правильно производить полив:

Поливайте хризантемы рано утром или ближе к вечеру, когда температура воздуха более прохладная.

Используйте лейку или распылитель, чтобы равномерно распределить воду по почве, избегая попадания на листья.

Поливайте до тех пор, пока вода не начнет струиться из дренажных отверстий горшка.

Правильный уход за хризантемами включает в себя не только полив, но и добавление необходимых питательных веществ в воду. Применяя гормоны роста, минералы, органические добавки и другие природные средства, вы сможете обеспечить вашим хризантемам идеальные условия для пышного цветения.

Уточнения

Хризанте́ма — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae) класса двудольных, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

