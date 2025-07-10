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Ничего лишнего: добавив в воду для полива хризантем этот простой ингредиент, вы удивитесь результату

Поливаем хризантемы, чтобы они стали ещё более яркими и обильными
3:44
Садоводство » Цветы

Для достижения действительно пышного цветения хризантем необходимо обеспечить им должный уход и организовать грамотный полив. Мы поделимся с вами секретами, что добавить в воду для полива хризантем, чтобы они стали ещё более яркими и обильными.

Шаровидные хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаровидные хризантемы

Почему важен правильный полив?

Полив — это неотъемлемая часть ухода за хризантемами. Правильный полив обеспечивает растения необходимостью влаги и питательных веществ, способствуя их здоровью и цветению. При этом важно не только количество воды, но и то, что в нее добавляется.

Минеральные удобрения

Одним из лучших способов улучшить состояние хризантем и стимулировать их цветение является добавление минеральных удобрений в воду для полива. Рекомендуется использовать удобрения, в которых высокое содержание фосфора и калия. Эти элементы способствуют образованию цветков и усилению яркости их окраски.

  • Фосфор нашёл применение в процессе формирования бутонов, улучшает качество цветения и способствует образованию корневой системы.
  • Калий помогает растению более эффективно усваивать воду и вещества, отвечая за общий рост и здоровье.

Органические добавки

Если вы предпочитаете натуральные методы, добавьте в воду для полива хризантем органические удобрения. Попробуйте один из следующих вариантов:

  1. Компост: вы можете добавить немного компоста в воду, чтобы создать органический раствор. Это улучшит питание растений и обеспечит их необходимыми микроэлементами.
  2. Банановая кожура: кожура банана содержит много калия. Простое решение: нарезать кожуру на мелкие кусочки и замочить в воде на несколько дней, затем использовать этот раствор для полива хризантем.
  3. Яичная скорлупа: в ней содержится кальций, который очень полезен для корней. Измельчите скорлупу и добавьте в воду, чтобы обеспечить растения дополнительным питанием.
  4. Зелёный чай: использованные пакетики зеленого чая можно замочить в воде и использовать этот настой для полива. Чай содержит минералы и антиоксиданты, которые могут способствовать здоровью растений.

Уксус и лимонный сок

Добавление нескольких капель столового уксуса или лимонного сока в воду для полива может помочь создать слегка кислую среду, которая благоприятна для хризантем. Это поможет улучшить усвоение микроэлементов, поскольку хризантемы предпочитают более кислую почву.

Вода с добавлением мёда

Разведите одну чайную ложку меда в одном литре воды. Мед содержит углеводы, которые могут действовать как дополнительный источник питания для растений, способствуя их росту.

Как поливать хризантемы

Теперь, когда вы знаете, что можно добавлять в воду для полива хризантем, важно отметить, как правильно производить полив:

  • Поливайте хризантемы рано утром или ближе к вечеру, когда температура воздуха более прохладная.
  • Используйте лейку или распылитель, чтобы равномерно распределить воду по почве, избегая попадания на листья.
  • Поливайте до тех пор, пока вода не начнет струиться из дренажных отверстий горшка.

Правильный уход за хризантемами включает в себя не только полив, но и добавление необходимых питательных веществ в воду. Применяя гормоны роста, минералы, органические добавки и другие природные средства, вы сможете обеспечить вашим хризантемам идеальные условия для пышного цветения.

Уточнения

Хризанте́ма — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae) класса двудольных, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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