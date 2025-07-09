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Подземная империя рушится: одно действие, которое уничтожит целую колонию муравьев

Гели, порошки и отвары: методы борьбы с вредителями
2:02
Садоводство

Садовые муравьи — не такие уж и безобидные соседи. Если вовремя не принять меры, они быстро разрастут империю прямо на вашем участке. Но вместо паники — разумный план.

Муравей
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравей

Простые методы без химии

Если колония ещё невелика, начните с щадящих решений. Самый прямой способ — разрушить муравейник. Лопатой разрыхлите центр гнезда, где прячутся личинки и матка. После — защитный барьер: по периметру рассыпьте золу, соду, известь или табачную пыль. Муравьи избегают такие поверхности.

Кипяток — метод радикальный, но доступный. Пролейте муравейник крутым кипятком с уксусом, солью или даже маслом. Повторите несколько раз — это добьёт скрытые гнёзда.

Хочется гуманнее? Попробуйте "переезд": перевёрнутое ведро с рыхлой землёй поставьте на муравейник. Через пару дней, когда насекомые туда переселятся, отнесите их подальше.

Природные запахи в помощь

Муравьи не переносят резкие ароматы. Разложите по участку мяту, лаванду, чеснок, полынь. Обновляйте их по мере выветривания. И обязательно — избавляйтесь от тли, ведь её сладкая падь — главное лакомство муравьёв.

Когда всё серьёзно

Если колония захватила территорию, подключайте химию. Инсектицидные гели и порошки работают точечно и эффективно: муравьи уносят яд в гнездо — и заражают всю семью. Эмульсии и растворы подходят для масштабных обработок, но требуют аккуратности: выбирайте безветренную погоду и соблюдайте меры безопасности.

Не дайте им вернуться

Регулярная уборка, контроль за постройками, обработка щелей и осмотр растений — главные условия, чтобы муравьи не вернулись. И не забывайте перекапывать землю — это нарушает их подземные маршруты, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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