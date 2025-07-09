Подземная империя рушится: одно действие, которое уничтожит целую колонию муравьев

Садовые муравьи — не такие уж и безобидные соседи. Если вовремя не принять меры, они быстро разрастут империю прямо на вашем участке. Но вместо паники — разумный план.
Если колония ещё невелика, начните с щадящих решений. Самый прямой способ — разрушить муравейник. Лопатой разрыхлите центр гнезда, где прячутся личинки и матка. После — защитный барьер: по периметру рассыпьте золу, соду, известь или табачную пыль. Муравьи избегают такие поверхности.
Кипяток — метод радикальный, но доступный. Пролейте муравейник крутым кипятком с уксусом, солью или даже маслом. Повторите несколько раз — это добьёт скрытые гнёзда.
Хочется гуманнее? Попробуйте "переезд": перевёрнутое ведро с рыхлой землёй поставьте на муравейник. Через пару дней, когда насекомые туда переселятся, отнесите их подальше.
Муравьи не переносят резкие ароматы. Разложите по участку мяту, лаванду, чеснок, полынь. Обновляйте их по мере выветривания. И обязательно — избавляйтесь от тли, ведь её сладкая падь — главное лакомство муравьёв.
Если колония захватила территорию, подключайте химию. Инсектицидные гели и порошки работают точечно и эффективно: муравьи уносят яд в гнездо — и заражают всю семью. Эмульсии и растворы подходят для масштабных обработок, но требуют аккуратности: выбирайте безветренную погоду и соблюдайте меры безопасности.
Регулярная уборка, контроль за постройками, обработка щелей и осмотр растений — главные условия, чтобы муравьи не вернулись. И не забывайте перекапывать землю — это нарушает их подземные маршруты, сообщает Общественная Служба Новостей.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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