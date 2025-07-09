Теплица или духовка? Один вечерний ритуал спасёт растения от гибели

Садовод Ганичкина объяснила, как предотвратить увядание овощей летом

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда в Подмосковье бьёт жара, огородникам важно действовать быстро, чтобы сохранить урожай. В условиях высокой температуры растения испытывают настоящий стресс: рост замедляется, листья вянут, а плоды могут не сформироваться. Что делать, чтобы помочь тепличным и уличным посадкам?

Фото: commons.wikimedia.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Теплица: полив и вентиляция

В душной теплице первым делом важно охладить воздух. Вечером обязательно полейте дорожки и землю внутри, а затем откройте двери с обеих сторон для сквозного проветривания. Даже если там растут теплолюбивые культуры вроде огурцов — свежий воздух им нужнее перегрева.

"На ночь двери теплицы тоже не стоит закрывать — растения успеют отдохнуть при более низкой температуре", — советует садовод Октябрина Ганичкина.

Если теплица остеклённая, можно использовать простое средство от перегрева: добавить в 10 литров воды стакан извести-пушонки и побрызгать этим раствором на крышу. Солнечные лучи рассеются, и листья не обгорят.

Грядки: щадящий полив и защита от солнца

Даже после обильных дождей земля в грядках быстро пересыхает. Но не спешите поливать всё подряд — важно не навредить.

"Нельзя лить воду прямо на растения — только под корень. В противном случае листья могут получить ожоги", — подчёркивает эксперт.

Особенно это касается огурцов, которые в жару "горят" первыми. Чтобы спасти их и помидоры, достаточно укрыть грядки белым тонким материалом — он сохранит влагу и не даст солнцу пробить оборону.

Что делать с деревьями и корнеплодами

Плодовым деревьям тоже нужна помощь. Их корни можно охладить обычной холодной водой из шланга — поливайте приствольные круги вечером. А вот капусту, картошку и морковь нужно обязательно полить в жаркие дни, иначе растения завянут, и восстановить их будет сложно, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады, для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

