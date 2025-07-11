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Пионы зацветут в два раза пышнее: три подкормки летом творят чудеса — бабушкин метод

Пионы как из журнала: что добавить летом, чтобы они зацвели пышно
2:25
Садоводство

Многие уверены: если пион отцвел, о нём можно забыть до следующей весны. На самом деле именно летом закладывается будущая пышность и количество цветков. Без своевременного питания растение быстро теряет силу, формирует слабые бутоны и становится уязвимым к болезням.

Пион
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пион

Секрет пышного цветения — в трёх простых подкормках, которые легко приготовить самостоятельно и не требуют дорогих препаратов.

Первая подкормка: после цветения

Спустя неделю после опадания лепестков растение начинает формировать новые почки. Это момент, когда под корень нужно внести фосфорно-калийный раствор:

Состав: 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л тёплой воды (около 25°C).
Важно: холодная вода блокирует усвоение фосфора.

Вторая подкормка: середина июля

Когда побеги активно растут, пионы нуждаются в магнии и кальции. Лучше всего использовать зольный настой:

Состав: 1 стакан древесной золы на 5 л воды, настаивать 48 часов.

Третья подкормка: август

Заключительная подкормка должна быть органической. Подойдёт перебродивший настой из крапивы и одуванчиков — он безопасен и эффективен:

Плюс:
Стимулирует закладку цветоносов на следующий сезон и не обжигает корни.

Как не ошибиться

Главное правило — интервал между подкормками не должен превышать 25 дней. Частая ошибка новичков — внесение азотных удобрений после цветения. Мочевина стимулирует рост листвы, а не бутонов, и делает кусты уязвимыми к грибковым заболеваниям.

Что получится в итоге

Результаты видны уже через год: цветков становится в два раза больше, их диаметр достигает 20 см, а лепестки приобретают бархатистую текстуру. Те, кто регулярно следуют схеме летних подкормок, уверены — пышность и аромат их пионов вызывает зависть у всех соседей.

Народные средства лучше покупных

Многие садоводы признаются, что давно отказались от магазинных удобрений: древесная зола и настои из сорняков оказываются не менее эффективными, при этом безопасны и бесплатны.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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