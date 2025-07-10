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Малину спасают не препараты, а эти простые растения: вредители даже близко не подходят

Как вырастить малину без химии: 5 способов натуральной защиты урожая
2:05
Садоводство

Многие садоводы по-прежнему уверены: без химикатов малина не выживет. Но практика доказывает обратное — природа сама предоставляет надёжные и экологичные способы защиты урожая, которые действительно работают.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Настурция и пижма — живые защитники

Посадите настурцию прямо в малиннике — её резкий аромат притягивает тлю, отвлекая вредителей от молодых побегов. А пижма, высаженная по краям участка, отпугивает долгоносика и малинного жука. Эти растения создают для насекомых своеобразный невидимый барьер.

Птицы, насекомые и мульча

Синицы и мухоловки — отличные союзники в борьбе с личинками. Развесьте скворечники — и птицы сами придут на помощь. В мульче из соломы поселяются божьи коровки и жужелицы, которые активно истребляют тлю и паутинного клеща. Главное — не мешать, не использовать химию, и они останутся на вашем участке.

Уход и профилактика вместо химии

Регулярное прореживание побегов и удаление старых стеблей обеспечивают хорошую вентиляцию и снижают риск грибковых заболеваний. Мульча из листьев клёна и липы помогает поддерживать структуру почвы и стимулирует микрофлору.

Натуральные настои от болезней

Против малинной моли отлично помогает настой луковой шелухи: 200 г шелухи на 10 л воды, настаивать сутки — и можно безопасно опрыскивать даже спелые ягоды. А при мучнистой росе выручит зольный щелок: 1 кг золы кипятят в 10 л воды, остужают, процеживают и обрабатывают кусты в сухую погоду.

Итог: чистая малина без химии — это реально

Садоводы, которые полностью отказались от химии, уверены: урожай стал не хуже, а ягоды — только вкуснее и ароматнее. Главное — внимание и терпение. Экологически чистая малина стоит всех вложенных усилий.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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