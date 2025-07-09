Крупной смородины не будет, если забыть об этой обрезке в июле — ошибка, которую совершают почти все

Не пропустите июль: секретная обрезка для суперурожая смородины

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

О весенней или осенней обрезке смородины слышали почти все дачники. А вот про июльскую помнят единицы. И совершенно напрасно. Именно в середине лета у кустов закладываются основы урожая следующего сезона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Почему это важно? Потому что к июлю на кустах уже собраны ягоды с прошлогодних побегов, а в это время от корней активно тянутся вверх молодые побеги. Именно они — будущие плодоносы, и если их вовремя не проредить, куст загустится, станет влажным и тёмным внутри. А это — идеальные условия для болезней и вредителей, особенно для мучнистой росы.

Молодые веточки при этом вытягиваются, становятся тонкими, слабыми, не вызревают к зиме и почти не плодоносят. Чтобы этого не случилось, нужно сделать простую, но очень важную обрезку.

Что нужно делать в июле: два шага к успеху

Прореживание. Полностью удалите слабые, кривые, повреждённые и больные молодые побеги, которые растут прямо от корня. Оставьте 4-6 самых крепких и хорошо расположенных — чтобы не мешали друг другу. Прищипка. У оставшихся сильных побегов секатором обрежьте верхушки примерно на треть длины.

Такая прищипка останавливает рост вверх и запускает формирование боковых почек. Из них до осени появятся ответвления первого порядка — именно они и дадут основные ягоды на следующий год.

Дополнительно можно удалить старые ветки — возрастом от 4-5 лет, особенно если они сухие, поломанные или явно мешают развитию куста. Но всё же основное внимание в июле — молодым побегам.

Как правильно обрезать

Используйте острый, чистый и продезинфицированный секатор.

Работайте только в сухую погоду.

Срез делайте аккуратно над внешней почкой, чтобы ветка росла наружу, а не вглубь куста.

Не бойтесь действовать — смородина хорошо переносит обрезку и быстро восстанавливается.

Результат не заставит себя ждать

Уже в следующем году вы увидите разницу: куст станет более светлым, проветриваемым, с сильными, хорошо разветвлёнными ветвями. А самое главное — с крупными и сочными ягодами.

Вот он — простой летний приём, который даёт стабильный, щедрый урожай каждый сезон. Немного времени в июле — и никакой нехватки смородины зимой.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

