Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
Миллионы против кекса: режиссёр Сумерек осудила Голливуд за унизительную благодарность
Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам
Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов
Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации

Крупной смородины не будет, если забыть об этой обрезке в июле — ошибка, которую совершают почти все

Не пропустите июль: секретная обрезка для суперурожая смородины
2:35
Садоводство

О весенней или осенней обрезке смородины слышали почти все дачники. А вот про июльскую помнят единицы. И совершенно напрасно. Именно в середине лета у кустов закладываются основы урожая следующего сезона.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Почему это важно? Потому что к июлю на кустах уже собраны ягоды с прошлогодних побегов, а в это время от корней активно тянутся вверх молодые побеги. Именно они — будущие плодоносы, и если их вовремя не проредить, куст загустится, станет влажным и тёмным внутри. А это — идеальные условия для болезней и вредителей, особенно для мучнистой росы.

Молодые веточки при этом вытягиваются, становятся тонкими, слабыми, не вызревают к зиме и почти не плодоносят. Чтобы этого не случилось, нужно сделать простую, но очень важную обрезку.

Что нужно делать в июле: два шага к успеху

  1. Прореживание. Полностью удалите слабые, кривые, повреждённые и больные молодые побеги, которые растут прямо от корня. Оставьте 4-6 самых крепких и хорошо расположенных — чтобы не мешали друг другу.

  2. Прищипка. У оставшихся сильных побегов секатором обрежьте верхушки примерно на треть длины.

Такая прищипка останавливает рост вверх и запускает формирование боковых почек. Из них до осени появятся ответвления первого порядка — именно они и дадут основные ягоды на следующий год.

Дополнительно можно удалить старые ветки — возрастом от 4-5 лет, особенно если они сухие, поломанные или явно мешают развитию куста. Но всё же основное внимание в июле — молодым побегам.

Как правильно обрезать

  • Используйте острый, чистый и продезинфицированный секатор.

  • Работайте только в сухую погоду.

  • Срез делайте аккуратно над внешней почкой, чтобы ветка росла наружу, а не вглубь куста.

Не бойтесь действовать — смородина хорошо переносит обрезку и быстро восстанавливается.

Результат не заставит себя ждать

Уже в следующем году вы увидите разницу: куст станет более светлым, проветриваемым, с сильными, хорошо разветвлёнными ветвями. А самое главное — с крупными и сочными ягодами.

Вот он — простой летний приём, который даёт стабильный, щедрый урожай каждый сезон. Немного времени в июле — и никакой нехватки смородины зимой.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном
Еда и рецепты
Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном Аудио 
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Еда и рецепты
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель Аудио 
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Наука и техника
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Как сформировать красивую талию: 5 лучших упражнений для домашних тренировок
Почему ужин может испортить весь вечер: что исключить из вечернего меню
Хрустящие огурцы без горечи: секрет правильного полива для идеального урожая
Наталья Фриске после операции: что известно о её состоянии
Куда отправляются ставропольские яблоки: маршруты урожая
Йель* — только начало? В Госдуме пообещали зачистку вузов Запада
В Германии усилили контроль за водителями с нарушениями здоровья — отозваны сотни прав
Федункив родила сына в 53 года: у меня всё происходит с опозданием
Квеозин замедляет рост раковых клеток: новое открытие учёных
Лидера группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали за критику мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.